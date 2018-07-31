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Воробьев: Важно сделать все, чтобы избежать очередей при оформлении транспортных льгот
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Воробьев: Важно сделать все, чтобы избежать очередей при оформлении транспортных льгот 

РИАМО 20 минут назад
Фото: РИАМО
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил принять все меры, чтобы избежать очередей при оформлении бесплатного проезда на электричках для пенсионеров Подмосковья.
«Еще раз обращаю внимание, что первого августа в Подмосковье начинает действовать новая льгота — бесплатный проезд для всех пенсионеров области на пригородных электричках. Основанием для бесплатного проезда является социальная карта. С 1 августа ее можно будет перекодировать на 238 станциях Подмосковья и Москвы. Важно сделать все, приложить все усилия, чтобы избежать неразберихи, очередей, каких-либо проблем», — сказал Воробьев, открывая заседание правительства Московской области.
Он отметил, что с 15 августа перекодировать карту можно будет с помощью терминалов самообслуживания.
В связи с многочисленными обращениями жителей по вопросу бесплатного проезда в пригородных поездах Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин приняли решение о предоставлении с 1 августа права на бесплатный проезд в поездах пригородного железнодорожного сообщения всем пенсионерам Московского региона. Эта мера коснется 1,2 миллиона человек.
Кроме того, право бесплатного проезда получат некоторые другие льготные категории граждан: лица, награжденные знаком «Почетный донор СССР» и «Почетный донор России»; дети из многодетных семей до 18 лет (обучающиеся — до 23 лет); один из родителей (единственный родитель) в семье, признаваемой многодетной семьей; опекун (попечитель), приемный родитель, патронатный воспитатель, воспитывающий ребенка-сироту; родители, иные законные представители детей-инвалидов; один из родителей инвалида с детства, обучающегося до 23 лет.
Дополнительные меры социальной поддержки по бесплатному проезду будут предоставляться на железнодорожном транспорте пригородного сообщения, кроме скорых и скоростных поездов повышенной комфортности.
По просьбам жителей Московской области Андрей Воробьев также решил ввести с 1 сентября 2018 года новую льготу для всех жителей региона от 60 лет и старше, которая подразумевает бесплатный проезд в Москве на общественном транспорте. Эта мера коснется порядка 1,4 миллиона человек.
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