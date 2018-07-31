Воробьев: Важно сделать все, чтобы избежать очередей при оформлении транспортных льгот

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил принять все меры, чтобы избежать очередей при оформлении бесплатного проезда на электричках для пенсионеров Подмосковья.

«Еще раз обращаю внимание, что первого августа в Подмосковье начинает действовать новая льгота — бесплатный проезд для всех пенсионеров области на пригородных электричках. Основанием для бесплатного проезда является социальная карта. С 1 августа ее можно будет перекодировать на 238 станциях Подмосковья и Москвы . Важно сделать все, приложить все усилия, чтобы избежать неразберихи, очередей, каких-либо проблем», — сказал Воробьев, открывая заседание правительства Московской области

Он отметил, что с 15 августа перекодировать карту можно будет с помощью терминалов самообслуживания.

В связи с многочисленными обращениями жителей по вопросу бесплатного проезда в пригородных поездах Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин приняли решение о предоставлении с 1 августа права на бесплатный проезд в поездах пригородного железнодорожного сообщения всем пенсионерам Московского региона. Эта мера коснется 1,2 миллиона человек.

Кроме того, право бесплатного проезда получат некоторые другие льготные категории граждан: лица, награжденные знаком «Почетный донор СССР» и «Почетный донор России»; дети из многодетных семей до 18 лет (обучающиеся — до 23 лет); один из родителей (единственный родитель) в семье, признаваемой многодетной семьей; опекун (попечитель), приемный родитель, патронатный воспитатель, воспитывающий ребенка-сироту; родители, иные законные представители детей-инвалидов; один из родителей инвалида с детства, обучающегося до 23 лет.

Дополнительные меры социальной поддержки по бесплатному проезду будут предоставляться на железнодорожном транспорте пригородного сообщения, кроме скорых и скоростных поездов повышенной комфортности.

По просьбам жителей Московской области Андрей Воробьев также решил ввести с 1 сентября 2018 года новую льготу для всех жителей региона от 60 лет и старше, которая подразумевает бесплатный проезд в Москве на общественном транспорте. Эта мера коснется порядка 1,4 миллиона человек.