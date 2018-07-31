«Такая практика общения с молодежью очень важна»: Губернатор МО подвел итоги форума «Я — гражданин Подмосковья»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил организаторов форума «Я ‐ гражданин Подмосковья», прошедшего в регионе на прошлой неделе. По словам главы региона, благодаря этому событию молодые люди открыли для себя новые перспективы развития в регионе.

Мероприятие прошло при поддержке правительства МО , представителей Общественной палаты региона, компаний Подмосковья и активистов.

Молодым людям рассказали об образовательных, культурных, карьерных и волонтерских возможностях, которые может предоставить им область. Среди спикеров были представители крупных компаний и вузов.

Воробьев особенно отметил завершающий день работы форума.

«В завершающий день было представлено огромное количество стендов и павильонов, вакансий», — подчеркнул глава региона.

В форуме и Дне открытых дверей приняли участие около 10 тысяч человек в возрасте от 18 до 30 лет.

«Думаю, что такая практика общения с молодежью очень важна. Будем ее продолжать. Был большой запрос на привлечение наших иностранных друзей, гостей. Думаю, что эту работу тоже нужно подготовить к следующему сезону», — заключил Воробьев.