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«Такая практика общения с молодежью очень важна»: Губернатор МО подвел итоги форума «Я — гражданин Подмосковья»
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«Такая практика общения с молодежью очень важна»: Губернатор МО подвел итоги форума «Я — гражданин Подмосковья» 

360tv.ru 27 минут назад
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил организаторов форума «Я ‐ гражданин Подмосковья», прошедшего в регионе на прошлой неделе. По словам главы региона, благодаря этому событию молодые люди открыли для себя новые перспективы развития в регионе.
Мероприятие прошло при поддержке правительства МО, представителей Общественной палаты региона, компаний Подмосковья и активистов.
Молодым людям рассказали об образовательных, культурных, карьерных и волонтерских возможностях, которые может предоставить им область. Среди спикеров были представители крупных компаний и вузов.
Воробьев особенно отметил завершающий день работы форума.
«В завершающий день было представлено огромное количество стендов и павильонов, вакансий», — подчеркнул глава региона.
В форуме и Дне открытых дверей приняли участие около 10 тысяч человек в возрасте от 18 до 30 лет.
«Думаю, что такая практика общения с молодежью очень важна. Будем ее продолжать. Был большой запрос на привлечение наших иностранных друзей, гостей. Думаю, что эту работу тоже нужно подготовить к следующему сезону», — заключил Воробьев.
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