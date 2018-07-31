Суд отложил до сентября заседание по делу о простое судна из КНДР в порту Владивостока

ВЛАДИВОСТОК , 31 июля. /Корр. ТАСС Константин Васильев /. Суд в Приморье во вторник отложил до 12 сентября разбирательство по иску компании «РосКор» к владивостокской таможне, который компания подала из-за почти двухнедельного простоя судна Man Gyong Bong из КНДР в феврале. Об этом сообщили ТАСС в арбитражном суде Приморья.

"Суд отложил судебное заседание до 12 сентября в связи с тем, что сторонам необходимо предоставить дополнительные материалы по делу", — сказал представитель суда.

31 января прибывшее из Раджина (КНДР) судно Man Gyong Bong не смогло войти в порт Владивостока из-за подозрений, что на его борту находится груз, попадающий под санкции ООН в отношении КНДР. 10 февраля судно ушло в Раджин. Его фрахтователь, компания «РосКор», подала в суд иск с жалобой на действия владивостокской таможни.

Первое заседание по иску, назначенное на 30 мая, перенесли на 20 июня из-за привлечения к участию в деле в качестве третьего лица капитана порта Владивосток. После этого заседания несколько раз переносились в связи с необходимостью предоставления дополнительных документов.