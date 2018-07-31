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Суд отложил до сентября заседание по делу о простое судна из КНДР в порту Владивостока
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Суд отложил до сентября заседание по делу о простое судна из КНДР в порту Владивостока 

ТАСС 28 минут назад
ВЛАДИВОСТОК, 31 июля. /Корр. ТАСС Константин Васильев/. Суд в Приморье во вторник отложил до 12 сентября разбирательство по иску компании «РосКор» к владивостокской таможне, который компания подала из-за почти двухнедельного простоя судна Man Gyong Bong из КНДР в феврале. Об этом сообщили ТАСС в арбитражном суде Приморья.
"Суд отложил судебное заседание до 12 сентября в связи с тем, что сторонам необходимо предоставить дополнительные материалы по делу", — сказал представитель суда.
31 января прибывшее из Раджина (КНДР) судно Man Gyong Bong не смогло войти в порт Владивостока из-за подозрений, что на его борту находится груз, попадающий под санкции ООН в отношении КНДР. 10 февраля судно ушло в Раджин. Его фрахтователь, компания «РосКор», подала в суд иск с жалобой на действия владивостокской таможни.
Первое заседание по иску, назначенное на 30 мая, перенесли на 20 июня из-за привлечения к участию в деле в качестве третьего лица капитана порта Владивосток. После этого заседания несколько раз переносились в связи с необходимостью предоставления дополнительных документов.
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