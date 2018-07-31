Ещё
Роскосмос ждет итогов работы комиссии по НПО Лавочкина на следующей неделе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Роскосмос ждет итогов работы комиссии по НПО Лавочкина на следующей неделе 

РИА Новости 31 минуту назад
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Роскосмос ожидает результатов работы комиссии, проверяющей химкинское НПО имени Лавочкина после ареста гендиректора предприятия Сергея Лемешевского, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко.
"Ожидаем, это не от нас зависит. Мы ждем этих результатов. Как только комиссия закончит работу и представит эту информацию, мы о ней сразу сообщим", — сказал Устименко.
При этом сообщения российских СМИ о том, что результаты проверки будут объявлены именно после третьего августа, он назвал «придумкой». «Как логично можно назвать третье, при том, что четвертое — выходной?», — добавил Устименко.
Ранее Бабушкинский суд Москвы санкционировал арест Лемешевского, срок ареста установлен до 19 сентября.
Уголовное дело в отношении Лемешевского, который покинет свой пост 2 августа, возбуждено по статье «Мошенничество в особо крупном размере», ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщал РИА Новости источник, знакомый с ходом расследования. Генеральный директор НПО имени Лавочкина (производитель разгонных блоков «Фрегат» и всех российских межпланетных станций) подал заявление об увольнении с должности, ранее подтвердил РИА Новости руководитель пресс-службы «Роскосмоса» Владимир Устименко. Исполняющим обязанности гендиректора назначен замгендиректора по безопасности Харун Карчаев.
Последние новости
Президент Хорватии прокомментировала ситуацию с зонтом на финале ЧМ Россия ни при чем: "Шпротный король" назвал виновных в разрухе в Латвии В Европе отреагировали на идею депутата Латвии о разделе России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение167
Умерла актриса Наталья Кузнецова15
В США сообщили плохие новости о «Северном потоке-2»206
День падения Крымского моста отметят народными гуляньями283
Решена судьба «Дома-2»61
Видео
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
02:01
Глава региона заявился в Кремль и попросил денег у Путина
Политика
02:44
В работе московского метро произошел сбой
Новости Москвы
00:54
Крымская «Комета» впервые доплыла до Ялты
Общество
03:31
Турбизнес России умрет к зиме
Экономика
05:14
Ограблен Лева Би-2
Шоу-бизнес Криминал
00:08
Дочь перестала узнавать Лободу
Шоу-бизнес
03:31
Съемка пожара от первого лица ужаснула пользователей
Пожары Происшествия
00:39
«Армата» оказалась ненужной российской армии
Оружие Армия
09:19
В WhatsApp появилась удобная функция
Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение