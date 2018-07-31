Названы самые дорогие и дешевые города для жизни иностранных студентов

Наименее дорогим стал Бангалор — всего $2 920 за первый семестр. Исследование сравнивает расходы в первые полгода учёбы в 80 городах мира. Вторым самым дорогим городом является Дубай с визовыми сборами в размере $1 610. Общая стоимость обучения и проживания в первый семестр — $29 700. На третьем и четвёртом местах — Остин и Торонто, предлагающие студентам жизнь и учёбу за $29 650 и $28 970 соответственно, сообщает Expatforum.com.

Северная Америка оказалась самым дорогим континентом для иностранных студентов с Сиэтлом на пятом месте ($28 450), Ванкувером на шестом ($26 690) и Нью-Йорком на седьмом ($25 290). Далее следуют Лондон ($24 53640), Манчестер ($22 710), а завершает десятку Гонконг ($19 410).

Сиднее, Транспортные расходы высоки в Торонто, Сиэтле, Нью-Йорке, Лондоне, Лос-Анджелесе Амстердаме , Мельбурне, Окленде, Дублине , Франкфурте и Кельне — более $100 по сравнению с $19 в Бангалоре, $9,5 в Ханое и $7 в Каире

Второй наименее дорогой город для студенческой жизни — Каир с общими расходами за первые шесть месяцев в размере $3 260. Далее идут Бухарест ($4 660), Йоханнесбург ($4 810) и Бремен ($4 870). Германия является одной из самых дешевых стран для учёбы. К примеру, чтобы учиться в Дрездене , в первые полгода потребуется $5 110, в Лейпциге — $5 330, в Ганновере — $5 450, в Кельне — $6 030 и в Берлине — $6 230. Франция также имеет очень низкую плату за обучение для иностранных студентов.

Кстати, недавно был составлен рейтинг самых дорогих городом мира для иностранцев.