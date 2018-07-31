«Вылов одного взрослого поколения рыбы способен подорвать всю популяцию». Почему Север рискует остаться без муксуна

На восстановление уйдут годы

В 2007 году естественный замор рыбы в Обской губе привел к стремительному сокращению популяции муксуна. Ценная рыба оказалась на грани выживания.

«Обская губа — это место зимовки всех основных нерестовых видов рыб, включая муксуна. Река вскрылась очень поздно, она долго простояла подо льдом, и у рыбы началось кислородное голодание. Большая часть муксуна — 10 тысяч тонн — тогда погибла», — сообщила «ФедералПресс» начальник отдела контроля за воспроизводством водных биологических ресурсов и регулирования рыболовства Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Любовь Охман.

По словам ученых, искусственно восстановить популяцию муксуна быстро не получится — на это потребуется не менее пяти-семи лет интенсивной работы. Сейчас для воспроизводства не хватает маточных стад. Того количества рыбы, которая заходит на нерест недостаточно, чтобы восполнить популяцию, а стада, созданные в садках и бассейнах, в настоящее время слишком малы.

«Жизненный цикл этого вида в обском бассейне длится около десяти лет. Это реальный срок, за который могут произойти ощутимые изменения в запасах муксуна. Учитывая огромные потребности бассейна в посадочном материале, речь идет о сотнях миллионов жизнестойкой молоди муксуна», — подчеркнула заместитель директора по науке Госрыбцентра Яна Капустина.

«Детский сад» для мальков

Специалисты по рыболовству прилагают немалые усилия, чтобы решить проблему и увеличить популяцию муксуна. Так, на научно-производственном участке Госрыбцентра «Волково» была разработана уникальная технология экологического метода сбора икры. Ее суть в том, что рыбы нерестятся в специальных устройствах самостоятельно, без вмешательства человека, как на естественном нерестилище. Рыбовод собирает уже оплодотворенную, готовую к инкубации, икру. Производителей после нереста при такой технологии возвращают в родную среду — в реку. Они придут на нерест в будущем.

Другой аспект технологии — выращивание из только что выклюнувшихся личинок жизнестойких мальков. Для Обь-Иртышского бассейна с его колоссальной потребностью в посадочном материале наиболее подходящим считается массовое выращивание молоди муксуна в пойменных озерах-питомниках. Площадь временных водоемов, заливаемых в весенне-летние паводки в сибирской реке — 70 тыс. км2. Если на озере поставить гидротехническое сооружение, позволяющее удерживать паводковую воду до нужного момента, то получится настоящий «детский сад» для мальков муксуна.

Технология имитирует процесс, к которому сиговые приспосабливались миллионы лет и учитывает экологию их воспроизводства. В результате, выращенная фактически в естественных условиях молодь, знает, как добыть пищу и от кого спрятаться. Выпущенные в реку имеют больше шансов вернуться в родную реку, запомнив путь домой и дать здоровое потомство. Этот способ выращивания в тюменском регионе отрабатывается более 30 лет. Он позволяет выращивать сотни миллионов мальков.

«Чтобы двигаться вперед, не терять драгоценное время и деньги необходимо решать проблему массовых маточных стад, а за счет строительства пойменных озер-питомников и приспособленных пойменных озер удовлетворять потребности бассейна в массовом пополнении. Процесс инкубации икры муксуна благодаря полувековой работе тобольских рыбоводов хорошо отработан», — говорит Яна Капустина.

Уникальный опыт решения проблемы представил Собский рыбоводный завод, расположенный на Ямале. Там планируют получать и собирать посадочный материал не только для собственных нужд, но и для снабжения им других участников рынка по воспроизводству сиговых видов рыб. В 2018 году здесь будет создана база по сбору. В сентябре-октябре рыбу будут ловить и сортировать, затем будет следовать передержка рыбы в более холодной воде. При падении температуры происходит отдача половых продуктов, и живые производители выпускаются обратно в водоем.

«Сейчас на предприятии формируется маточное стадо муксуна, насчитывающее 16 тысяч производителей. От них уже в 2019 году планируется получить первую икру для закладки на инкубацию. Процесс не быстрый, но торопиться тут просто нельзя. Специалистам завода потребовалось немало усилий, чтобы произвести процесс отладки оборудования», — рассказал «ФедералПресс» директор Собского рыбоводного завода Данил Эльтеков.

Схемы браконьеров

При этом все старания ученых и специалистов по рыбоводству могут стать напрасными, если не будет решена одна из главных проблем рыбной отрасли — браконьерство. Сегодня кроме естественных природных причин именно браконьеры представляют наибольшую опасность для ценной рыбы.

Ежегодно в северных регионах регистрируются сотни нарушений, связанных с незаконным ловом. В ЯНАО за 2016 год было зафиксировано более 700 правонарушений, в 2017 году — более 450, а с начала 2018 года их уже выявлено более 200. В Югре в 2016 году было зарегистрировано более 1200 нарушений законодательства, в 2017 году — более тысячи, за первое полугодие 2018 года — около 400.

В период навигации в Обской губе экипажи теплоходов скупают у местного населения Ямала в районе мыса Чугорь, мыса Круглый, поселков Антипаюта и Гыда и села Мыс Каменный незаконно добытые сиговые и осетровые виды рыбы и по Оби перевозят в Югру или Тюменскую область . Там рыбу перегружают в железнодорожные вагоны или автомобили и транспортируют дальше.

«Охрана водных биоресурсов на акватории Обской и Тазовской губ возложена на пограничное управление ФСБ России по западному арктическому району. Нижнеобское ТУ Росрыболовства не имеет полномочий по осуществлению контрольно-надзорных мероприятий на указанных эстуарных водоемах», — рассказал врио Нижнеобского ТУ Росрыболовства Иван Матаев.

По его словам, наиболее крупное нарушение произошло 9 февраля 2018 года. Сотрудники Госконтроля по ЯНАО совместно с полицейскими Лабытнанги на 9 км Ханымейского шоссе остановили два частных вездехода. При досмотре транспортных средств было обнаружено и изъято 2 256 штук муксуна, предположительно добытых незаконным образом. Ущерб составил 947 520 рублей.

Впрочем, иногда в криминальных схемах задействованы и сами стражи правопорядка. Так, в 2016 году было заведено уголовное дело на заместителя начальника ОМВД России по Ямальскому району. По данным УМВД по ЯНАО, полицейский с декабря 2015 года по январь 2016 года организовал незаконное приобретение рыбы жителями района. В частности, он контролировал перевозку и сбыт тонны ценной рыбы, в том числе мускуна. За это полицейский получал вознаграждение.

«Браконьерство — это одна из серьезнейших проблем на сегодня. Бездумный лов рыбы может причинить огромный вред популяциям северной рыбы. Вылов даже одного взрослого поколения рыбы способен очень ощутимо подорвать всю популяцию», — заявила Яна Капустина.

Понимая всю опасность незаконной добычи рыбы, регионы тюменской «матрешки» решили бороться с проблемой сообща. Как ранее писал «ФедералПресс», в конце июля врио губернатора Тюменской области Александр Моор заявил, что для сбережения ценных пород рыбы будет создана рабочая группа.

«Необходимо сделать все возможное для восстановления популяции муксуна, чтобы в перспективе объемы вылова не только вернулись к показателям 1981 года, но и увеличились», — подчеркнул Александр Моор.

Идею поддержали главы Югры и Ямала.

«Работа по сбережению и восстановлению рыбных запасов требует объединения усилий. И мы, учитывая долголетний опыт сотрудничества, готовы к такому объединению», — заявила губернатор Югры Наталья Комарова

Фото: правительство ЯНАО