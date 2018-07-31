Члены семей прокуроров и следователей получат новые льготы

Закон от 29.07.2018 № 246-ФЗ предоставил прокурорским работникам и следователям, а также членам их семей новые льготы.

Начиная с правоотношений, возникших с 01.01.2017 прокурорские, научные или педагогические сотрудники, работающие на Крайнем Севере и в приравненных к нему местностях имеют право на бесплатный проезд к месту санаторного лечения и обратно на себя и на одного родственника. Льгота предоставляется один раз в год при соблюдении условий:

санаторно-курортное обслуживание осуществляется во время основного отпуска сотрудника; санаторная организация относится к ведомству Генеральной прокуратуры ; у члена семьи есть направление на лечение обслуживающей его медорганизации.

Проезд работнику оплатят даже если время лечения выпадает не на период основного отпуска. Главное, чтобы льготой воспользовались раз в год по одному из оснований по своему выбору — либо во время отпуска, либо в иное время.

Те же преференции распространяются и на прокурорских работников-пенсионеров, а также уволенных по состоянию здоровья или ставших инвалидами бывших сотрудников прокуратуры.

Аналогичные льготы в отношении оплаты своего проезда и одного родственника, а также бывших работников предоставлены и сотрудникам Следственного комитета

Разница лишь в том, что для указанной категории служащих льготы начнут действовать для правоотношений, возникших с 30.07.2018, а не с 01.01.2017.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 29.07.2018 № 246-ФЗ «О внесении изменений в статьи 41.4 и 44 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» и статьи 25 и 35 Федерального закона «О Следственном комитете Российской Федерации» в части предоставления дополнительных социальных гарантий и компенсаций, связанных с оплатой проезда»

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