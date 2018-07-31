Ещё
Володин в свой отпуск встретится с обманутыми дольщиками Саратовской област
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Володин в свой отпуск встретится с обманутыми дольщиками Саратовской област 

АиФ 39 минут назад
Фото: АиФ
Спикер ГД РФ Вячеслав Володин в свой отпуск встретится с обманутыми дольщиками Саратовской области, от этом политик сообщил в эфире телеканала ГТРК-Саратов.
В рамках программы «Коротко о главном» Володин ответил на актуальные для региона вопросы.
АиФ: последние новости
Панков: При обсуждении тарифов должны быть учтены интересы людей Без холодной воды останутся жители двух районов Саратова Саратовский политолог назвал митинг КПРФ проведённым «для галочки»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение167
Умерла актриса Наталья Кузнецова15
В США сообщили плохие новости о «Северном потоке-2»206
День падения Крымского моста отметят народными гуляньями283
Решена судьба «Дома-2»61
Видео
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
02:01
Глава региона заявился в Кремль и попросил денег у Путина
Политика
02:44
В работе московского метро произошел сбой
Новости Москвы
00:54
Крымская «Комета» впервые доплыла до Ялты
Общество
03:31
Турбизнес России умрет к зиме
Экономика
05:14
Ограблен Лева Би-2
Шоу-бизнес Криминал
00:08
Дочь перестала узнавать Лободу
Шоу-бизнес
03:31
Съемка пожара от первого лица ужаснула пользователей
Пожары Происшествия
00:39
«Армата» оказалась ненужной российской армии
Оружие Армия
09:19
В WhatsApp появилась удобная функция
Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение