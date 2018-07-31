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Володин в свой отпуск встретится с обманутыми дольщиками Саратовской област
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Володин в свой отпуск встретится с обманутыми дольщиками Саратовской област
АиФ
39 минут назад
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Фото:
АиФ
Спикер
ГД РФ
Вячеслав Володин
в свой отпуск встретится с обманутыми дольщиками
Саратовской области
, от этом политик сообщил в эфире телеканала ГТРК-Саратов.
В рамках программы «Коротко о главном» Володин ответил на актуальные для региона вопросы.
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