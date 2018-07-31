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Для ямальских аграриев везут партию холмогорок
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Для ямальских аграриев везут партию холмогорок 

Красный Север 40 минут назад
Фото: Красный Север
В конце недели в Аксарку прибудут 17 коров холмогорской породы из племенного хозяйства Вологодской области. 12 буренок, чьи предки были выведены в России еще в 17 веке, отправятся на животноводческий комплекс «Салехардагро», расположенный в этом же поселке, а еще пять животных предназначены для аграриев из Белоярска.
Как рассказал «Красному Северу» руководитель совхоза «Байдарацкий» Владимир Арцыбашев, сейчас в их хозяйстве общее стадо состоит из 32 голов. Из них 14 — дойные коровы.
— Уже не первый раз заказываем по линии профильного департамента крупнорогатый скот в Вологодской области, — сообщил он. — Так как необходимо обновление стада. Сейчас специально попросили глубокостельных коров, в ноябре они должны принести телят, и после этого начнут давать молоко. Но часть наших старых животных придется выбраковать.
Владимир Арцыбашев рассказал, что в год их предприятие производит около 60 тонн молока, и наращивать объемы пока не собирается. Производят пастеризованное молоко для школы, детского сада и магазинов Белоярска, а также сметану, творог, сливки и кефир.
— Этих объемов хватает, а более крупное стадо сложно содержать — корма дорогие. Сено и комбикорм приходится завозить с юга Тюменской области, — добавил аграрий.
В департаменте АПК, торговли и продовольствия ЯНАО сообщили, что ожидаемая партия холмогорок, закупленных в рамках региональной программы, уже в пути. Ориентировочно 2 августа они прибудут в Приобье (ХМАО), а затем по Оби в Аксарку.
— Перед началом путешествия коровы прошли все необходимые ветеринарные процедуры, в том числе и 30-дневный карантин. Их сопровождают специалисты поставщика. Для транспортировки созданы все условия: есть запас корма и воды, — подчеркнули в ведомстве.
Подпись к фото:
Кроме «Салехардагро», и «Байдарацкого» в МСП «Мужевское» также разводят коров холмогорской породы, получая неплохие показатели по молоку в условиях Крайнего Севера.
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