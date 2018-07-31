Ещё
Медики отсудили у мэрии право работать в купеческом особняке у автовокзала
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Медики отсудили у мэрии право работать в купеческом особняке у автовокзала 

ngs.ru 37 минут назад
Фото: ngs.ru
Новосибирская организация «Союз медиков» добилась отмены расторжения договора аренды особняка на улице Мостовая, 3 — решение принято 27 июля и опубликовано в картотеке арбитражных дел.
В феврале суд в первой инстанции встал на сторону мэрии: договор должен был быть расторгнут, а здание освобождено. Но в ходе обжалования выяснилось, что к моменту оформления иска от мэрии обстоятельства, которые были основой первого решения, были устранены.
В письме от 22 июня 2017 года № 31/06–3678 истец заявил досудебную претензию о погашении задолженности по оплате арендной платы, данное письмо не содержало требования о расторжении договора аренды, — говорится в документах арбитража. — Учитывая изложенное, досудебный порядок нельзя признать соблюденным».
Суд также отметил, что задолженность, которая стала причиной иска, была незначительной, при этом «Союз медиков» на тот момент оспаривал законность продажи здания и находился в правовой неопределённости.
Торги, на которых был продан особняк на Мостовой, действительно признали недействительными: по информации на сайте Центрального районного и Новосибирского областного судов, решение оспаривалось, но осталось неизменным. В июле дело направили в архив.
Оперативно связаться с председателем «Союза медиков» Сереем Лесковских не удалось — на его номере включен автоответчик.
Спорное здание на Мостовой, 3 в начале прошлого века построил купец Андрей Едельштейн. Известно, что рядом находилось ещё два принадлежащих ему строения, но они не сохранились.
ngs.ru: последние новости
Над Мочище пролетят 90 самолётов: НГС узнал, как добраться на авиашоу 5 августа Водолазы нашли окоченевшее тело в реке под Новосибирском К берегу Оби прибило тело мужчины
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение167
Умерла актриса Наталья Кузнецова15
В США сообщили плохие новости о «Северном потоке-2»206
День падения Крымского моста отметят народными гуляньями283
Решена судьба «Дома-2»61
Видео
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
02:01
Глава региона заявился в Кремль и попросил денег у Путина
Политика
02:44
В работе московского метро произошел сбой
Новости Москвы
00:54
Крымская «Комета» впервые доплыла до Ялты
Общество
03:31
Турбизнес России умрет к зиме
Экономика
05:14
Ограблен Лева Би-2
Шоу-бизнес Криминал
00:08
Дочь перестала узнавать Лободу
Шоу-бизнес
03:31
Съемка пожара от первого лица ужаснула пользователей
Пожары Происшествия
00:39
«Армата» оказалась ненужной российской армии
Оружие Армия
09:19
В WhatsApp появилась удобная функция
Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение