В Госдуме предложили повысить штрафы за «теневой» бизнес

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Штрафы за предпринимательскую деятельность без образования юрлица или регистрации в качестве индивидуального предпринимателя предлагают многократно повысить. Если нелегальный бизнесмен не желает выходить из тени, то должен заплатить штраф до 30 тысяч рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на соответствующий законопроект.

Авторы законопроекта полагают, что для пресечения возможных нарушений действующих штрафов уже недостаточно. Размер этих взысканий меньше госпошлины, которая берется за регистрацию ИП и юрлица. Штрафы не повышались уже более 10 лет и за это время успели «обесцениться», в таких условиях у нелегальных бизнесменов отсутствует стимул для выхода из тени, поскольку заплатить небольшой штраф — более выгодно.

Так, за первое нарушение предлагается повысить штраф с 0,5−2 тысячи рублей до 5−10 тысяч рублей для бизнесменов, решивших не создавать юридическое лицо или регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. В случае повторения такого нарушения нелегальный бизнесмен должен будет заплатить 20−30 тысяч рублей.