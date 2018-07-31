В какой битве американцы понесли самые тяжелые потери на Второй мировой

Американцы уверенно называют себя одной из главных стран-победительниц во Второй мировой войне. Но эта война им запомнилась не только выстраданными победами, но и болезненными поражениями, и несмываемым пятном атомной бомбардировки Японии

Вступление

Соединенные Штаты объявили о вступлении во Вторую мировую войну 7 декабря 1941 года спустя шесть часов после разрушительной атаки японской авиации на военно-морскую базу в Перл-Харбор. В результате внезапного авиаудара США потеряли 4 линкора, 2 крейсера, 188 самолетов и 2403 военнослужащих.

День, который вошел в американскую историю как «символ позора» предопределил решительный настрой руководства США одержать победу над милитаристской Японией. Впрочем, первое серьезное столкновение американских и японских войск на Филиппинах принесло еще одно болезненное поражение. [С-BLOCK]

За пять месяцев боев совместные американо-филиппинские силы потеряли 2500 солдат, еще 100 тысяч попали в плен. К июню 1942 года Филиппинский архипелаг, который имел важное стратегическое значение на Тихоокеанском театре военных действий, оказался полностью захвачен Японией.

Основным виновником поражения сделали генерала Дугласа Макартура , которому вменяли плохое знание театра военных действий и любовь к позерству. Тем не менее, как отмечал историк Виталий Овчаров , «сражение за Филиппины показало, что легкой прогулки по Тихому океану у японцев не получится».

Первая победа

Пока одна часть американских войск капитулировала на Филиппинах, другая — далеко на востоке давала отпор японской военной машине. Для Токио захват американской военно-морской базы на атолле Мидуэй был прекрасной возможностью расширить защитный периметр и нейтрализовать основные силы Тихоокеанского флота США.

Расчет на внезапность себя не оправдал. Американские криптографы смогли добыть сведения, что следующей атакой японской армии будет цель «AF». Но где она находится? Предположив, что это Мидуэй американцы отправили сообщение о нехватке на атолле воды. Тут же последовала японская шифровка: «Неполадки с водоснабжением на „АF“». [С-BLOCK]

Несмотря на большие разрушения, принесенные первым японским авианалетом, американской зенитной артиллерии удалось сбить около трети атаковавших базу бомбардировщиков противника. Американская авиация, своевременно покинувшая место дислокации, не пострадала.

Основное противостояние развернулось на море. Первый удар нанесла палубная авиация США сразу по трем авианосцам Императорского флота, через несколько часов нападению подверглись уже американские корабли. В результате обоюдных атак продолжавшихся с 4 по 7 июня 1942 года больше преуспели США, потопившие все четыре японских авианосца и один крейсер. После тяжелого поражения Япония упустила стратегическую инициативу и была вынуждена сосредоточиться на обороне.

Горячий Тихий океан

С конца 1942 года США и Япония оказались втянуты в затяжное противостояние в Южной части Тихого океана — в Новой Гвинее и на Соломоновых островах. Особенно удачной для США оказалась Новогвинейская кампания, где американская армия при поддержке трех австралийских дивизий нанесла весьма ощутимый удар по японским ВМС. В жарких тропиках Императорская армия в результате боев и эпидемий лишилась более 200 тысяч солдат, тогда как США потеряли всего 7 тысяч человек.

С ноября 1943 года эпицентр Тихоокеанских баталий переместился к Маршалловым островам. Но лишь к 1 февраля американские войска приступили к высадке на побережье. 217 кораблей 5-го американского флота совершили массированный артобстрел десантируемых территорий. Бóльшая часть оборонительных сооружений японцев была разрушена. Практически не оказывая сопротивления, японское командование свои основные силы перебазировало в район островов Палау

В октябре 1944 года Японию постигла настоящая катастрофа. В заливе Лейте близ Филиппин она потерпела безоговорочное поражение от американских ВМС в самом масштабном за всю историю морском сражении. Именно тогда японская армия впервые применила тактику летчиков-камикадзе. Однако более 2000 убийственных атак смертников не смогли деморализовать американских военных. Напортив, потопив флагмана японского флота линкор «Мусаси» американцы лишили противника возможности проводить крупные операции.

На Японских островах

Летом 1944 года армия США захватила Марианские острова, откуда американские ВВС смогли совершать авианалеты на Японский архипелаг. Однако начать масштабную бомбардировку Японии мешала «паутина островных баз» и первой в этом списке была Иводзима.

19 февраля внушительный американский десант из 110 000 морских пехотинцев и 880 кораблей всей своей мощью обрушился на маленький вулканический остров площадью всего 23,16 км², который обороняли 22 тысячи японских военнослужащих. Только ценой почти 7 тысяч жизней американцам удалось подчинить себе важнейших опорный пункт. [С-BLOCK]

Еще более тяжелые бои ждали американцев на острове Окинава, который от побережья Японии отделяли всего 544 километра. Американцы столкнулись с невероятно ожесточенным сопротивлением японских защитников, каждый из которых был готов отправить с собой на тот свет с десяток врагов. За 82 дня кровопролитных боев (с 1 апреля по 22 июня 1945 года) японцы потопили или вывели из строя 186 кораблей ВМС США. Из 182 тысяч американских солдат погибли более 12 тысяч, свыше 36 тысяч были ранены, а около 26 тысяч составили «психиатрические потери».

По случаю победы британский премьер Уинстон Черчилль отправил американскому президенту Гарри Трумэну послание: «Эта битва среди самых напряженных и знаменитых в военной истории. Мы салютуем вашим солдатам и командирам, участвовавшим в ней».

«Малыш» и «Толстяк»

Итогом трех с половиной лет участия США во Второй мировой войне стали более 200 тысяч убитых солдат и офицеров. Американское командование отдавало отчет, что после вторжения в Японию эти потери многократно возрастут. 16 июля 1945 года на полигоне штата Нью-Мексико было успешно испытано новое оружие — атомная бомба. Это предрешило выбор средства, с помощью которого можно было заставить Японию капитулировать.

6 августа на Хиросиму обрушилась атомная бомба «Малыш» эквивалентом от 13 до 18 килотонн тротила, а 9 августа бомба «Толстяк» мощностью в 21 килотонну упала на город Нагасаки . Жертвами взрывов чудовищной силы стали более 300 тысяч японцев.

Американское командование планировало и дальше сбрасывать бомбы, однако 10 августа Япония передала союзникам предложение о капитуляции. Некоторые западные исследователи утверждают, что атомная бомбардировка была единственным способом принудить Японию к миру и избежать больших потерь среди союзников. Но другие в ядерной атаке усматривают лишь намерение США продемонстрировать свою мощь.

От Кассерина до Марселя

В ноябре 1942 года американские войска под командованием генерала Дуайта Эйзенхауэра высадились в Марокко Алжире . За считанные дни американский десант вынудил силы подконтрольные марионеточному правительству Виши сложить оружие.

С начала следующего года эпицентр событий переместился в Тунис . Здесь воевал 2-й американский корпус под командованием генерал-майора Ллойда Фредендалля. У перевала Кассерин произошло первое столкновение немецких и американских войск, в результате которого последние были отброшены более чем на 80 километров. Однако к маю 1943 года совместно с британскими войсками американский корпус освободил города Бизерта и Тунис — последний оплот итало-немецких войск в Северной Африке.

За всю Североафриканскую кампанию погибло 2 715 американских солдат, 15 506 было ранено. [С-BLOCK]

С июля 1943 года войска Соединенных Штатов участвуют в Итальянской кампании. Только к маю 1944 года удалось переломить ход событий на Апеннинах. 4 июня американцы без боя вошли в Рим , который накануне во избежание разрушений был объявлен «открытым городом».

Черчилль надеялся, что прорыв откроет перед союзными армиями путь на северо-восток — к Венгрии Австрии , что вызвало неодобрение в Вашингтоне. Американскому руководству куда важнее была Западная и Южная Европа. Британский премьер уступил.

В Южной Франции главной стратегической точкой являлся Марсель. Эйзенхауэр считал, что с захватом этого портового города будет ускорено прибытие американских дивизий из США и это окажет определенную поддержку операциям союзников на севере «в оперативном и стратегическом отношении». Освобождение Марселя было очень своевременным, так как союзники к осени 1944 года начали испытывать трудности со снабжением.

Нормандский барьер

6 июня 1944 года согласно договоренностям принятым союзниками на Тегеранской конференции (1943 год) был открыт Второй фронт. В этот день войска США, Великобритании Канады под командованием генерала Эйзенхауэра высадились в Нормандии. Любопытно, что перед операцией под кодовым названием «Оверлорд» американский военачальник оставил конверт, в котором сообщал, что всю ответственность за возможный провал берет на себя.

Место высадки американского десанта — 8-километровый участок пляжа близ города Лонгвиль — стал настоящим адом для бравых янки. Несмотря на то, что больше половины оборонявшей этот сектор 352-й немецкой пехотной дивизии составляли подростки и ветераны, они смоли до вечера сдерживать натиск 5-го американского корпуса нанеся ему серьезный урон. Армия США потеряла свыше 50 танков, около 60 судов и более 3000 солдат. Из 2 400 тонн припасов, предназначенных для высадки в день «Д», было выгружено лишь 100 тонн.

В конце июля американские части под командованием генерала Омара Брэдли принимали участие в операции «Кобра», которая привела к созданию котла и предрешила поражение германской армии в Нормандии. Растянувшаяся на все лето Нормандская операция обошлась США в 20 668 погибших.

Кровавые Арденны

Но самым тяжелым испытанием для Соединенных Штатов не только на Европейском фронте, но и за весь период войны стала Арденнская операция (16 декабря 1944 — 29 января 1945 года). И это несмотря на то, что 90-тысячную американскую группировку атаковал более скромный 67— тысячный германский корпус. Разведка США знала о готовящемся наступлении немцев в районе Арденн, тем не менее, ударная волна немецкой атаки была столь сильна, что без труда прорвала американскую оборону.

Журналист Ральф Ингерсолл вспоминал, как «американцы бежали сломя голову по всем дорогам ведущим на запад». В немецкий плен тогда попали, по меньшей мере, 30 тысяч американских солдат. По данным министерства обороны США за полтора месяца боев американские войска потеряли в Арденнах 19 000 убитыми и 47 500 ранеными.

Большие надежды в те дни союзники возлагали на Советский Союз. Из письма Черчилля Сталину: «Мы и американцы бросаем в бой всё, что можем. Весть, сообщенная Вами мне, сильно ободрит генерала Эйзенхауэра, так как она даст ему уверенность в том, что немцам придется делить свои резервы между нашими двумя пылающими фронтами».

12 января 1945 года советские войска начали широкую наступательную операцию на всем советско-германском фронте, что в значительной степени помешало вермахту развить успех в Арденнах и предрешило скорый конец войны.