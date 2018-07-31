Ещё
Налоговики требуют банкротства электротехнического завода в Лыскове
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Налоговики требуют банкротства электротехнического завода в Лыскове 

Vgoroden.ru 45 минут назад
Фото: В городе N
ФНС России 27 июля подала исковое заявление о признании банкротом Лысковского электротехнического завода. Соответствующая информация появилась в картотеке Арбитражного суда Нижегородской области.
Сумма исковых заявлений составляет более 16 млн рублей. Дата рассмотрения дела еще не назначена.
Лысковский электротехнический завод был основан в 1941 году. На данный момент продукция предприятия — это сигналы, блоки предохранителей для автомобилей, выключатели и переключатели.
Ранее мы сообщали, что «Нижегородпассажиравтотранс» намерен избежать банкротства, передав в залог два собственных здания.
Vgoroden.ru: последние новости
Глеб Никитин и Ольга Голодец придут смотреть матч Суперкубка на стадион «Нижний Новгород» В Нижнем Новгороде приступили к решению проблем дольщиков Следствие настаивает на продлении срока ареста Олега Сорокина
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение167
Умерла актриса Наталья Кузнецова15
В США сообщили плохие новости о «Северном потоке-2»206
День падения Крымского моста отметят народными гуляньями283
Решена судьба «Дома-2»61
Видео
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
02:01
Глава региона заявился в Кремль и попросил денег у Путина
Политика
02:44
В работе московского метро произошел сбой
Новости Москвы
00:54
Крымская «Комета» впервые доплыла до Ялты
Общество
03:31
Турбизнес России умрет к зиме
Экономика
05:14
Ограблен Лева Би-2
Шоу-бизнес Криминал
00:19
В Подмосковье рухнул пешеходный мост
Происшествия
00:08
Дочь перестала узнавать Лободу
Шоу-бизнес
03:31
Съемка пожара от первого лица ужаснула пользователей
Пожары Происшествия
00:39
«Армата» оказалась ненужной российской армии
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение