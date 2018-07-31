Налоговики требуют банкротства электротехнического завода в Лыскове

ФНС России 27 июля подала исковое заявление о признании банкротом Лысковского электротехнического завода. Соответствующая информация появилась в картотеке Арбитражного суда Нижегородской области

Сумма исковых заявлений составляет более 16 млн рублей. Дата рассмотрения дела еще не назначена.

Лысковский электротехнический завод был основан в 1941 году. На данный момент продукция предприятия — это сигналы, блоки предохранителей для автомобилей, выключатели и переключатели.

Ранее мы сообщали, что «Нижегородпассажиравтотранс» намерен избежать банкротства, передав в залог два собственных здания.