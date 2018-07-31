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Из леса в Енисейском районе вывели заблудившегося пенсионера
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Из леса в Енисейском районе вывели заблудившегося пенсионера 

sibnovosti.ru 44 минуты назад
Фото: sibnovosti.ru
В Енисейском районе полицейские оперативно нашли и вывели пенсионера из леса. Мужчина заблудился и не мог найти дорогу назад.
В правоохранительные органы обратилась родственница пропавшего. Она сообщила, что 68-летний мужчина рано утром ушел в лес собирать ягоды. В 16:00 пенсионер позвонил ей со своего мобильного и сообщил, что заблудился. После этого связь с ним прервалась.
«Полицейские незамедлительно выехали на место, обследовали предполагаемый маршрут движения ягодника. Периодически подавая звуковые сигналы с помощью сигнального громкоговорящего устройства служебного автомобиля», — сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.
В течение часа полицейские отыскали пенсионера. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Отметим, что сейчас спасатели занимаются поисками двух грибников. Один из них пропал еще 24 июля лесу около Сосновоборска, другой не выходит на связь с 30 июля. Он заблудился в районе Удачного.
«В ходе проведения ПСР было обследовано 10 кв. км лесного массива, 50 км дорог. Не найден», — рассказали в ведомстве.
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