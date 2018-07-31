Лев Кассиль, основатель школы «Трапеция актуаль»: «У нас люди избавляются от своих страхов и обретают уверенность»

Лев Кассиль — Впервые я попробовал полетать на трапеции в детстве. Помню, мне очень понравилось чувство полёта. Потом мы с друзьями специально ездили в другие страны, чтобы заниматься, ведь в России такой возможности ещё не было. Мы подумали, что это ужасно несправедливо. Почему в нашей стране, несмотря на сильную цирковую школу, у любителей нет возможности заниматься цирковым искусством? Именно после этого вопроса и возникла идея открыть цирковую школу для всех желающих. Мы изучили опыт школ, которые работают в США и в Европе, и поняли, что эта ниша в России ещё никем не занята. Мы стали первопроходцами на домашнем рынке.

Да, трапеция — основной элемент, но мы ещё обучаем воздушной гимнастике на полотнах, кольце и воздушной сетке. Кроме того, у нас есть профессиональный батут с системой лонжи (приспособление, страхующее артистов во время выполнения опасных трюков. — Прим. ред.). То есть если вы хотите освоить на батуте какие-то сложные элементы, например сальто, у нас вы это сможете сделать в страховке, абсолютно безопасно. Ещё у нас можно научиться жонглированию кольцами, мечами и булавами.

Мы решили реализовать в нашем проекте концепцию не только школы, но и шоу. И если со школой всё понятно, то про шоу нужно рассказать отдельно. В один из уик-эндов в конце каждого месяца мы устраиваем представление, в котором у каждого, кто к нам регулярно ходит, есть возможность поучаствовать. Мы шьём костюмы, приглашаем гримёра, наши студенты выбирают себе музыку для выступления и в один из дней зовут своих родственников, близких, друзей и предстают перед ними в качестве цирковых артистов. Бывает даже так, что люди не узнают или не верят, что их коллеги или друзья — это те люди, которые совершают все эти невероятные пируэты на трапеции. Фото: школа «Трапеция Актуаль» Трапеция — это альтернатива фитнесу в зале, боксу, йоге и танцам. Либо очень хорошее дополнение к каким-то привычным занятиям. В общем, это отличная летняя опция для занятий спортом на свежем воздухе. Уже после первой тренировки на трапеции вы почувствуете все группы мышц. Плюс это прекрасная растяжка и тренировка координации и баланса. Ну и про ментальную составляющую не нужно забывать. Трапеция — это идеальный вариант для тех, кто хочет побороть страх высоты (здесь всё безопасно и управляемо).

У нас люди избавляются от многих своих страхов. Они начинают по-другому к себе относиться, обретают уверенность в собственных силах. Именно поэтому к нам и возвращаются: эмоции, которые человек испытывает во время полёта, сложно сравнить с чем-либо ещё.

У нас могут заниматься и взрослые, и дети, для трапеции не нужна особая физическая подготовка. Вам даже не понадобится специальная одежда: если вы просто идёте по Парку Горького, видите трапецию и хотите попробовать — у вас есть такая возможность (и неважно, что на вас надето). Если на вас одежда, в которой вам не очень комфортно летать, мы можем выдать форму на время тренировки. Наш партнёр Puma предоставляет форму для всей команды и комплекты сменной формы для наших студентов. Фото: школа «Трапеция Актуаль»

Запись «Лев Кассиль, основатель школы „Трапеция актуаль“: „У нас люди избавляются от своих страхов и обретают уверенность“» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.