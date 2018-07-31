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Аграрии ожидают рекордный урожай фруктов в Севастополе в 2018 году
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Аграрии ожидают рекордный урожай фруктов в Севастополе в 2018 году 

ТАСС 47 минут назад
СЕВАСТОПОЛЬ, 31 июля. /ТАСС/. Аграрии Севастополя убрали чуть менее половины фруктовых садов города, собрав в 2,5 раза больше фруктов, чем за аналогичный период прошлого года. Власти Севастополя ожидают в 2018 году рекордный урожай, сообщила во вторник пресс-служба городского правительства.
"На сегодняшний день уборка фруктов проведена на площади садов в 175 га, это менее половины фруктовых садов региона. Урожай фруктов уже в 2,5 раза превысил урожай аналогичного периода 2017 года", — говорится в сообщении со ссылкой на директора департамента сельского хозяйства Севастополя Дмитрия Чумакова. Он уточнил, что, по предварительным данным, сбор косточковых и семечковых культур на убранной площади составил 478 тонн.
Причиной рекордных показателей урожайности севастопольских садов «стали благоприятные погодные условия», уточняется в сообщении.
В нем отмечается, что за весь прошлый год аграрии Севастополя собрали 419 тонн семечковых и косточковых с 422 га фруктовых садов. При этом средняя урожайность составила 27,3 центнера с га.
Сейчас в Севастополе продолжается уборка абрикосов и персиков, сезон сбора черешни завершен. «Аграрными предприятиями Севастополя в 2018 году планировалось собрать урожай черешни в 255 тонн, при том что фактический сбор составил 313 тонн. Средняя урожайность черешни составила 35,08 центнера с га, что в 4,6 раза выше урожайности 2017 года», — уточнили в правительстве города.
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