Россия и Франция будут сотрудничать в медицинских исследованиях в условиях космоса

МОСКВА , 31 июля. / ТАСС /. Российско-французское сотрудничество в космической сфере будет развиваться как минимум в трех направлениях, включая медицинские исследования. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Роскосмоса по итогам встречи главы госкорпорации Дмитрия Рогозина и президента Национального центра космических исследований Франции (CNES) Жан-Ива Легалля.

"Российская и французская делегации нашли общий интерес в развитии как минимум трех направлений дальнейшего взаимодействия: медицинские исследования в условиях космоса, исследования глобального климата и развитие темы прикладного использования результатов дистанционного развития Земли", — сказали в пресс-службе.

Рогозин поручит головному научному институту Роскосмоса ФГУП «ЦНИИмаш» подготовить соответствующие справки для проработки данных направлений и предоставить их французским коллегам.

В Роскосмосе напомнили, что 15 июня 2018 года госкорпорация и CNES подписали соглашение о сотрудничестве, которое направлено на дальнейшее развитие отношений двух стран в области космоса.