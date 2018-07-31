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Россия и Франция будут сотрудничать в медицинских исследованиях в условиях космоса
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Россия и Франция будут сотрудничать в медицинских исследованиях в условиях космоса 

ТАСС 46 минут назад
МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Российско-французское сотрудничество в космической сфере будет развиваться как минимум в трех направлениях, включая медицинские исследования. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Роскосмоса по итогам встречи главы госкорпорации Дмитрия Рогозина и президента Национального центра космических исследований Франции (CNES) Жан-Ива Легалля.
"Российская и французская делегации нашли общий интерес в развитии как минимум трех направлений дальнейшего взаимодействия: медицинские исследования в условиях космоса, исследования глобального климата и развитие темы прикладного использования результатов дистанционного развития Земли", — сказали в пресс-службе.
Рогозин поручит головному научному институту Роскосмоса ФГУП «ЦНИИмаш» подготовить соответствующие справки для проработки данных направлений и предоставить их французским коллегам.
В Роскосмосе напомнили, что 15 июня 2018 года госкорпорация и CNES подписали соглашение о сотрудничестве, которое направлено на дальнейшее развитие отношений двух стран в области космоса.
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