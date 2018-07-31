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Прообещались: временные конструкции с Татищева так и не успели убрать в июле
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Прообещались: временные конструкции с Татищева так и не успели убрать в июле 

e1.ru 53 минуты назад
Фото: e1.ru
Странная ситуация складывается с новым участком улицы Татищева: ещё весной его закрыли, разместив там пункт досмотра транспорта, который проезжал на «Екатеринбург Арену». Планировалось, что после завершения ЧМ его оперативно разберут, а улицу откроют. Назывался и конкретный срок — 30 июля.
Сегодня уже 31 июля, а по Татищева всё ещё нельзя проехать, так как пункт досмотра по-прежнему стоит на своём месте. И это при том, что последний матч чемпионата в Екатеринбурге прошёл аж 27 июня.
Разбором конструкций должна заниматься компания с нехарактерным для подобных видов работ названием — «Инновационные технологии безопасности». Именно она выиграла конкурс, который объявляли областные власти. За 825 тысяч рублей они должны расчистить девять участков: в границах улиц Пирогова — Татищева — Репина; Репина — Татищева — Соединительной; Пирогова — Ключевской — Венгерских Коммунаров; Репина — Посадской — Гурзуфской; часть улицы Ключевской от Пирогова до Мельникова; участок в границах улиц Токарей — Татищева — Нагорной; отрезок в границах улиц Крауля — Репина — Мельникова, участок вдоль улично-дорожной сети по нечетной стороне Татищева от Мельникова до Пирогова и участок в габаритах въездов на подземную автостоянку под улицей Татищева. При этом срок — 20 ноября.
К сожалению, пообщаться с представителем этой компании не удалось. У них попросту нет сайта, нигде не указаны их телефоны. В Екатеринбурге есть фирма с таким же названием, но там заявили, что никакого отношения к искомой нами компании они не имеют, демонтажем конструкций не занимаются.
По данным источника E1.RU, убрать с Татищева пункт досмотра должны до 18 августа, то есть до Дня города. И работы якобы даже начались. Вот только разглядеть их нам не удалось.
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