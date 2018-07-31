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В УВД Зеленограда чествовали сотрудников подразделения материально-технического и хозяйственного обеспечения
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В УВД Зеленограда чествовали сотрудников подразделения материально-технического и хозяйственного обеспечения 

Префектура Зеленоградского административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
30 июля подразделениям материально-технического и хозяйственного обеспечения органов внутренних дел Российской Федерации исполнилось 215 лет.
В день юбилея в актовом зале УВД по Зеленоградскому округу в торжественной обстановке руководство в лице заместителя начальника УВД, полковника внутренней службы Сергея Панфилова и помощника начальника УВД майора внутренней службы Дмитрия Заиченко поздравило сотрудников поздравления материально-технического и хозяйственного обеспечения с профессиональным праздником. Отличившимся сотрудникам были вручены почетные грамоты.
Сергей Панфилов выразил благодарность сотрудникам за ежедневный кропотливый труд, направленный на создание и обеспечение необходимых условий для несения службы сотрудниками органов внутренних дел, охраны здоровья, поддержание трудоспособности и боеготовности, реализацию социальных гарантий, установленных законодательством, модернизацию и техническое перевооружение подразделений органов внутренних дел. Отметив, что сотрудники тыловых подразделений профессионально, ответственно и с полной самоотдачей выполняют свою работу, снабжения всем необходимым органы внутренних дел Российской Федерации для обеспечения охраны правопорядка и противодействия преступности.
Руководители пожелали коллегам дальнейших успехов, здоровья их родным и близким, а также еще раз выразили слова благодарности ветеранам за неустанную помощь в работе.
Справка. Первые упоминания в истории России о тыловой службе относятся к 18 веку. 4 марта 1797 года при Сенате была утверждена Экспедиция государственного хозяйства.
18 июля (30 июля по новому стилю) 1803 года состоялся Именной, данный Сенату, Указ «О соединении дел, кои доселе были ведомы в Мануфактур-коллегии и еt Контор, в Экспедиции Государственного хозяйства, Опекунства иностранных и сельского домоводства и в Главной Соляной конторе, в одно управление с Департаментом внутренних дел, под именем Экспедиции Государственного хозяйства» и доклад Министра внутренних по Департаменту внутренних дел о новом образовании Экспедиции Государственного хозяйства. Именно с этой даты начинается отсчет времени деятельности подразделений материально-технического и хозяйственного обеспечения органов внутренних дел.
Фото: пресс-группа УВД по ЗелАО
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