30 июля состоялась дворовая встреча главы управы района Крылатское с населением

Глава управы района Крылатское Виктор Куцев отчитался по итогам дворовой встречи с жителями:

Сегодняшняя дворовая встреча у домов 12 (корпуса 7-11) по Осеннему бульвару показала четыре основные проблемы, которые волнуют жильцов этих домов:

1. Судьба долгостроя на Осеннем бульваре, 12, кк. 5-7;

2. Безопасность дорожного движения на Верхнем и Нижнем проездах;

3. Благоустройство детской и спортивной площадок во дворе;

4. Нехватка парковочных мест.

Так, если с первым вопросом, решение уже есть, в ближайшее время он будет снесён и котлован будет засыпан; то по остальным — требуется проработка.

Для решения второго вопроса необходима разработка схемы дорожного движения с последующей установкой «лежачих полицейских», чем мы в ближайшее время и займёмся.

По благоустройству дворовой территории все предложения мы зафиксировали. Будем учитывать при формировании программы благоустройства на 2019 г.

По вопросу нехватки парковочных мест сами жители предложили мне ряд идей для улучшения этой ситуации в этом микрорайоне.

Спасибо всем жителям, кто принял участие во встрече!