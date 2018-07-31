Кто будет работать на СТО?

Уже достаточно долгое время в сфере авторемонта наблюдается острая нехватка специалистов — автомехаников, диагностов-электриков, мастеров-консультантов и т.д. При этом надежда на то, что ситуация в скором времени исправится, невелика. Известно, что сейчас в трудоспособный возраст вступает поколение 90-х, когда в России произошел «демографический провал», вдобавок «миллениалы» (дети, выросшие в сети) не спешат осваивать «рабочие» специальности.

«Среднестатистическая СТО должна иметь в штате 6-8 механиков, хотя бы одного диагноста-электрика и двух мастеров-консультантов. Но сегодня ситуация на рынке автосервиса сложилась таким образом, что спрос на этих специалистов наблюдается в каждом третьем автосервисе, причем некоторые вакансии не закрываются по полгода. Руководитель каждого автосервиса готов рассмотреть хорошего диагноста и мастера-консультанта на замену существующему специалисту», — такие данные приводит Павел Клюкин , руководитель инжинирингового центра SMART. Его центр занимается постоянным обучением специалистов авторемонтного бизнеса по различным направлениям — электрика, кузовные работы, ходовая часть и т.д. Сам Павел имеет обширный опыт в вопросах подбора и обучения персонала, через него проходит огромное количество людей, которые осваивают профессию автомеханика и диагноста-электрика.

В рамках конференции « Автосервис — 2018 » Павел расскажет о том, как меняется рынок кадров в сфере автосервиса, какие ошибки допускают руководители при подборе персонала, почему сайты по поиску работы порой не помогают найти нужного специалиста и какие еще каналы можно задействовать для эффективного поиска работников.