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2500 общественных наблюдателей будут работать в Нижегородской области на выборах 9 сентября
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2500 общественных наблюдателей будут работать в Нижегородской области на выборах 9 сентября 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: Vgoroden.ru
В течение августа им предстоит пройти обучение. Об этом сообщила руководитель рабочей группы по мониторингу выборов, член Общественной палаты России и Общественной палаты региона Валентина Цывова на пресс-конференции 31 июля.
Как пояснил председатель Общественной палаты Нижегородской области Роман Стронгин, программа по реализации общественного наблюдения уже успела положительно зарекомендовать себя во время президентских выборов в марте текущего года. В связи с этим было принято решение возобновить данную работу.
«Этот год оказал существенное продвижение гражданского общества в обеспечении прав избирателей. Впервые такая функция, как наблюдение, была доверена общественным палатам. Они в состоянии быть объективными. Это не наблюдатели от политический партий. Но необходимо создать систему», — отметил Стронгин.
Он также напомнил, что во время выборов президента в Нижнем Новгороде работал Ситуационный центр, который контролировал наблюдение на всех избирательных участков. Его могли посетить как журналисты, так и политические деятели. В сентябре он возобновит свою работу.
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Валентина Цывова также сообщила, что со 2 августа в регионе стартуют выездные методические семинары для наблюдателей. Первый из них состоится на Бору. В нем также могут принять участие наблюдатели общественной палаты из Сокольского, Семеновского и Коврнинского районов. Следующие семинары пройдут в Урене, Богородске, Выксе, Арзамасе, Лыскове, Дзержинске и Нижнем Новгороде.
По словам романа Стронгина, была проведена большая подготовительная работа. В настоящее время уже подписано более ста соглашений с другими общественными организациями, которые подбирали людей. Он также подчеркнул, что все наблюдатели будут работать безвозмездно.
Напомним, пять из шести кандидатов на должность главы Нижегородской области подали документы в избирком.
Фото: Надежда Кей
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