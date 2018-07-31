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На юго-востоке Китая начали запрещать похороны для экономии земли
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На юго-востоке Китая начали запрещать похороны для экономии земли 

Российская Газета 16 минут назад
Фото: Российская Газета
В юго-восточной китайской провинции Цзянси власти нашли не вполне обычный способ сохранения земельных ресурсов.
Уже к сентябрю здесь могут запретить похороны в гробах и оставить разрешенной только кремацию останков, сообщает South China Morning Post.
В минувшие выходные в соцсетях появилась информация о том, что чиновники изымают у населения готовые гробы. По словам местного жителя, которого цитирует издание, под запрет попали также традиционные похоронные ритуалы.
Ранее подобные меры предпринимали власти провинции Шаньдун, которые также запретили проведение традиционных погребений.
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