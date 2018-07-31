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Осужденные в ярославской колонии прекратили голодовку
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Осужденные в ярославской колонии прекратили голодовку 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Осужденные в ярославской колонии прекратили голодовку после того, как руководство УФСИН пошло навстречу их требованиям. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на уполномоченного по правам человека в регионе Сергея Бабуркина.
По его словам, шестеро заключенных объявили голодовку, требуя «создания льготных условий отбывания наказания». Омбудсмен подчеркнул, что требования были законными и обоснованными.
"Я только что вышел из колонии и могу доложить, что голодовка прекращена всеми шестью осужденными", — рассказал Бабуркин.
Ранее сообщалось, что к голодовке присоединился признанный потерпевшим по делу о пытках в ярославской колонии Евгений Макаров.
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