Осужденные в ярославской колонии прекратили голодовку

Осужденные в ярославской колонии прекратили голодовку после того, как руководство УФСИН пошло навстречу их требованиям. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на уполномоченного по правам человека в регионе Сергея Бабуркина.

По его словам, шестеро заключенных объявили голодовку, требуя «создания льготных условий отбывания наказания». Омбудсмен подчеркнул, что требования были законными и обоснованными.

"Я только что вышел из колонии и могу доложить, что голодовка прекращена всеми шестью осужденными", — рассказал Бабуркин.