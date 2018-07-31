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Разрушающийся фасад дома на улице Фрунзе отремонтируют до конца года
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Разрушающийся фасад дома на улице Фрунзе отремонтируют до конца года 

АиФ 57 минут назад
Фото: АиФ
В минувшие выходные со здания начали падать декоративные конструкции. К счастью, обошлось без пострадавших, территорию тут же огородили. Как уточнили в мэрии, многоквартирный дом является выявленным объектом культурного наследия Калининградской области и имеет историко-архитектурную ценность. Суд обязал мэрию выделить деньги на капремонт здания: нужно привести в порядок крышу, фасад, подвальные помещения, отмостку, ступени лестниц на спусках в подвалы и на лестничных клетках, водопровод и канализацию, системы отопления и заменить электропроводку. «Часть этих работ уже выполнена. До конца этого года планируется выполнить капитальный ремонт фасада, подвала и лестниц». — говорят в мэрии. К следующему этапу работ подрядчик должен приступить в августе.
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