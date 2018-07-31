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Более ста бутылок алкоголя изъяли нижегородские полицейские из продажи
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Более ста бутылок алкоголя изъяли нижегородские полицейские из продажи 

В городе N 55 минут назад
Фото: В городе N
114 единиц алкогольной продукции было изъято из незаконного оборота нижегородскими полицейскими в ходе проведенного рейда. В отношении нарушителей возбуждено административные дела. Об этом сообщает министерство промышленности, торговли и предпринимательства региона.
В частности, проверка выявила отсутствие лицензии на продажу алкоголя в баре «Капля» на улице Академика Сахарова и «Гастрономе № 5» на улице Пермякова. Владельцы заведений также не смогли предоставить сопроводительные документы на спиртные напитки. Теперь нарушителям грозят крупные штрафы.
По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, рейды по выявлению и пресечению нарушений в сфере реализации алкоголя проводятся сотрудниками министерства совместно с правоохранительными органами регулярно. Все торговые точки, где выявляется незаконная продажа спиртного, отражаются в специально созданной электронной карте.
Напомним, три магазина Сормовского района торговали алкоголем по ночам.
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