Олег Шапиро: Новый вход в Парк Горького повысит проницаемость города

За последние десять лет Москва сильно изменилась — стала удобнее и комфортнее. Не последнюю роль в этом сыграло архитектурное бюро Wowhaus, по проектам которого реконструировали Крымскую набережную и Парк Горького, а в этом году сделают новый вход в него. Об уже проделанной работе и о проблемах, которые еще предстоит решить в столице, сайту «РИА Недвижимость» рассказал партнер бюро Олег Шапиро.

— Олег Аркадьевич, как вы оцениваете сейчас городскую среду Москвы с урбанистической и с архитектурной точек зрения? Что, на ваш взгляд, стало кардинально лучше?

Рио-де-Жанейро, — На мой взгляд, везде, где были сделаны преобразования в Москве, стало гораздо лучше. И конечно, нельзя сказать, что хотели как лучше, а ничего не получилось. Задуманные урбанистами и архитекторами идеи действительно воплощаются в жизнь. Некоторым людям что-то из изменений не нравится, например то, что теперь не так просто припарковать автомобиль в центре. Но перемены в таких мегагородах, как Москва, Лондон, Нью-Йорк Буэнос-Айрес , неизбежны. Любой огромный город безостановочно развивается, в мегаполисах никогда не бывает окончательных решений. И чем крупнее город, тем динамичнее он меняется. В соответствии с этими переменами должна меняться и городская среда. Это постоянный, непрерывный процесс.

Сейчас Москва развивается в соответствии с общемировым трендом, как и другие города-гиганты. Раньше считалось, что архитектура и город в целом — это прежде всего отдельные объекты: торговли, культуры, производства, складские зоны и так далее. Но потом стало очевидно, что «пустота» между ними — также немаловажная часть. Включением таких территорий в городскую жизнь, созданием единой системы мегаполиса мы и занимаемся в Wowhaus.

— Как вам кажется, что еще нужно сделать в Москве?

— Теперь центр Москвы стал ориентирован на пешеходов, здесь создана логичная городская среда. Это хорошо не только с точки зрения экологии или эстетики, но и в экономическом плане: благодаря этим изменениям появляется все больше новых магазинов, кафе и других коммерчески успешных точек притяжения.

Развивать в таком ключе нужно не только центр, но и районы. Москва развивалась взрывным образом: вокруг центра наращивали все новые и новые типовые жилые кварталы, куда люди приезжают в основном поздно вечером после работы. Это основное отличие Москвы от других мировых мегаполисов, которые подобным образом не застраивались. Тот же Лондон — это совокупность ранее присоединенных к городу поселений, где по сей день сохранилась большая часть исторических построек. В каждой из этих деревень были свои центры, они продолжают ими оставаться и сегодня.

За пределами центра Москвы, помимо парков и торговых центров, необходимо создавать и другие места досуга. Например, в Париже в 2015 году построили новое здание филармонии по проекту архитектора Жана Нувеля в далеко не самом престижном XIX округе, на периферии города. А в 2010 году почти на окраине Рима открылся Национальный музей искусств XXI века по проекту Захи Хадид. У российских музеев также есть возможность создавать свои филиалы с работами из открытых фондов. Кстати, уже есть один подобный пример, правда частный: группа ЛСР собирается открыть выставочную площадку Эрмитажа в «Зиларте».

Важно, чтобы в районах появлялись не только культурные центры притяжения, но и рабочие места, чтобы людям не нужно было ездить в офисы в центр. Мы живем в постиндустриальном, «цифровом» городе, где многие имеют возможность работать удаленно. В европейских городах, например, застройка в удаленных районах часто сочетает в себе офисную и жилую.

— Работа по благоустройству в городе идет по определенным стандартам. Насколько это хорошо или плохо с архитектурной точки зрения, не грозит ли это городу однообразностью?

— Единый стандарт благоустройства — своего рода технические документы, задающие единый уровень качества. Это нормативы проектирования автомобильных разворотов, съездов для инвалидов, переходов для слабовидящих людей, определяющие, в том числе, расстояние от газонов до проезжей части и материалы, которые можно и нужно применять. То есть вполне рациональные вещи, позволяющие сформировать одинаково комфортную и современную среду во всех районах города.

И, конечно, он никак не влияет на индивидуальные проектные решения при благоустройстве отдельных пространств. Знаковые для города места должны быть узнаваемы, поэтому важно максимально сохранять их историческую идентичность. А в спальных районах, наоборот, эту идентичность придется создавать, чтобы серийная среда стала разнообразнее. Сохранение и создание индивидуальных черт территории — это как раз одна из задач развития городской среды. Технические стандарты, по сути, не имеют к этому никакого отношения.

— Остались ли в городе еще какие-то «больные» места?

— В Москве есть еще одна большая системная проблема — разрезанность железнодорожными путями: город разделен ими, как пицца. А вдоль дороги всегда есть некая зона отчуждения с разными хозяйственными и техническими службами. Она затрудняет свободное движение по городу и непреодолима при проектировании.

Это не только московская проблема, и в мире уже придуманы способы ее решения: В Лондоне и Нью-Йорке, например, пути перед вокзалами и станциями уведены под землю. Но можно и наоборот — поднять их уровнем выше. В Москве периодически предпринимаются попытки освоения технических зон у железнодорожных путей, например, вдоль Рязанского шоссе были построены многоэтажные гаражи, которые одновременно защищают жилые дома от шума.

— Рядом с Парком Горького тоже есть непрезентабельная территория со стороны Ленинского проспекта — между МИСиС и больницей имени Пирогова. Вы разработали концепцию нового входа в парк, который откроется здесь в сентябре 2018 года. Какова история этого места, почему вход было решено сделать именно здесь?

— Долгое время здесь, в самом центре Москвы, находилась коммунально-складская зона. На этой территории были наросты всяческих сараев и технических помещений МИСиС и больницы. Еще во времена, когда никакого Парка Горького не было, а на этом месте были усадьбы и сады, там образовался насыпной склон высотой 12 м. Сейчас по поверхности земли вдоль обрыва проходит теплосеть.

На самом деле, еще в 1932 году здесь планировали сделать вход в Парк Горького, но помешала война. В этой части парка долгое время ничего интересного не происходило, пока несколько лет назад не открылся музей «Гараж» — на мой взгляд, главная институция современного искусства в стране. В связи с этим назрела необходимость создать дополнительный проход с Ленинского проспекта, ведущий в эту оживленную часть парка.

— Есть какие-то сложности в реализации проекта из-за сноса построек, которые находятся на этом месте?

— Никаких сложностей не было, все собственники помещений, среди которых не было частных лиц, также заинтересованы в организации прохода на этом месте.

— Какова концепция нового входа в Парк Горького?

— В первую очередь, это сквозной проход, мы делаем городскую среду более проницаемой. Одновременно это будет променад с зеленью и лавочками — продолжение существующего небольшого сквера на Ленинском проспекте. Здесь будут высажены хвойные и вечнозеленые растения, чтобы красиво и свежо было как зимой, так и летом.

Проект нового прохода в Парк Горького

На месте обрыва запланирована большая лестница с террасой и скамейками, а также со специальным зигзагообразным спуском для маломобильных посетителей. Рядом появятся смотровая площадка, специальный навес, под которым можно будет укрыться от дождя и место для временных арт-объектов музея «Гараж».

— Когда разрабатывалась концепция, ориентировались ли вы на зарубежный опыт? Что послужило вдохновением?

— Конечно, мы интересуемся тем, что делают наши зарубежные коллеги, а они периодически приглашают нас провести лекцию в Европе и поделиться нашим опытом благоустройства, интерес к которому не пропадает, благодаря не только методам, но и нашей скорости реализации проектов.

Очевидно, что идея разместить в парке крупный арт-объект не нова. Нечто подобное есть в чикагском Миллениум-парке — там стоит огромный зеркальный объект, напоминающий гигантскую каплю, но он стационарный. А рядом с галереей Serpentine в лондонском Гайд-парке каждое лето устанавливается новое произведение современного искусства. Но какого-то конкретного зарубежного источника вдохновения для создания всей концепции нового входа в Парк Горького не было.

— Предусмотрено ли использование этого пространства в коммерческих целях? Что в результате дополнительно получат горожане от этого входа? Может быть, там будут проводиться какие-то мероприятия?

— Нет, при проектировке не закладывалась возможность создания коммерческих объектов. Предполагается, что это пространство будет использоваться как место встречи людей, которые собираются идти в «Гараж» или Парк Горького. Проведение мероприятий здесь также не планировалось. Но, как часто бывает, архитекторы создают сценарии использования своих объектов, а жизнь часто оказывается гораздо разнообразнее любых наших предположений, и после открытия пространство начинает использоваться как-то так, как мы и не предполагали. Так что все возможно.

Проект нового прохода в Парк Горького, лестница

— Как новый вход впишется в архитектурный облик самого парка и города?

— В целом, новый вход — это продуманный ландшафт, который украсит город, особенно если учитывать, что он появится на месте хозяйственной зоны. А в градостроительном смысле это соединение одной из главных артерий города — Ленинского проспекта, с одним из главных городских общественных мест.

— В каких еще интересных проектах в Москве или других городах сейчас участвует Wowhaus?

— В числе самых значимых наших проектов — комплексный план развития территории музея-усадьбы «Архангельское» в Подмосковье . В 2019 году усадьба отпразднует свою 100-летнюю годовщину. Наше бюро в сотрудничестве с министерством культуры России , сотрудниками музея, членами его научно-методического совета, экспертами в области парковой реставрации, министерством экологии и природопользования Московской области, институтом археологии РАН разработало план развития территории усадьбы на 2018-2025 годы. Согласно этому документу, запланировано улучшение транспортной доступности музея, в отреставрированных помещениях и некапитальных сооружениях разместятся лектории, точки питания и современное выставочное пространство.

Входная группа в Архангельское

Наша особая задача — сохранить экосистему Лохина острова, уникальной природной территории. Мы предложили решение по зонированию острова с различным уровнем доступа, чтобы открыть его для посетителей, но при этом иметь возможность контролировать количество гостей и маршруты их передвижения. Естественно, все нововведения остаются внутри существующих ограничений и разработаны совместно с подмосковным министерством экологии и природопользования. Первые изменения будут реализованы к 2019 году.

Параллельно мы участвуем в реконструкции московского Политехнического музея и создании музейного парка, который станет продолжением музейного пространства и прологом к нему. Парк частично откроется в этом году и соединит новую пешеходную зону в подземном уровне музея со сквером на Лубянской площади. Здесь можно будет проводить открытые мероприятия и летние концерты.

Проект реконструкции московского Политехнического музея

Также в этом году мы заканчиваем реализацию детской части Московского зоопарка, которая будет устроена по принципу «обучения через игру» и рассчитана на разные времена года, возраст и длительность пребывания. Козы, овцы, кролики, домашние птицы будут находиться там на тех же правах, что и посетители: у них будут свои батуты, горки и лабиринты для игр. Зоопарк перестанет быть местом, где дети наблюдают животных, как в телевизоре, а станет общей игровой площадкой.

Детская часть Московского зоопарка

В зоне авиария, это огромный вольер для птиц, где они свободно летают, для детей сконструируют реалистичные гнезда, в которые можно будет залезать. Таким образом, один из старейших зоопарков Европы, повысив качество своих территорий, станет более современным и привлекательным.

Детская часть Московского зоопарка, гнезда

Если говорить о других городах, летом этого года мы заканчиваем масштабный проект ревитализации центра Тулы, включающего в себя создание с нуля Казанской набережной возле Кремля, воссоздание исторической Крестовоздвиженской площади и создание пешеходной улицы Металлистов, в будущем — музейного квартала. Всего за год нам удалось превратить 15 гектаров заброшенной территории, будем надеяться, в приветливое общественное пространство.

Чтобы вернуть жизнь в центр, мы решили максимально использовать потенциал набережной. Сначала очистили и наполнили водой русло реки Упы, расчистили территорию от сорняков, снесли хаотичные хозяйственные постройки. Теперь здесь ландшафтный парк с выходом к воде, смотровыми площадками и пешеходными мостами.

Улица Металлистов в Туле

Конечно, прежде чем вносить такие изменения в городскую ткань, мы провели социологические исследования общегородской ситуации, проанализировали и внесли коррективы в транспортную систему, выявили возможные сценарии использования территории и обобщили все планы по ее развитию. Такой подход мы в бюро называем «сквозное проектирование»: одновременная работа в макро— и микромасштабе: от градостроительного и социоэкономического анализа и прогнозирования до дизайна деталей и малых архитектурных форм.

— Вы говорите, что для успешной реализации проекта необходимо заранее спрограммировать, чем будут здесь заниматься люди. Кто помогает вам это понять?

На каждом проекте мы сотрудничаем с командой социологов, которые добывают для нас максимум информации о месте и его жителях, и на основе аналитических данных подсказывают, как точнее спроектировать функции. Также мы сами общаемся с представителями разных сообществ — активных пользователей этой территорией. Будь то мамы с колясками, спортсмены или представители субкультур.

Если мы проектируем в других городах, то обязательно проводим мастер-классы и семинары для местных архитекторов, объединяя активные профессиональные и творческие силы для получения более точных сведений о месте и для совместного поиска самых эффективных решений.