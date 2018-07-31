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В Кольцово открылся зал не для всех
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В Кольцово открылся зал не для всех 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
В международном аэропорту Кольцово уральской столицы открылся новый бизнес-зал. «Топаз», способный вместить до 100 человек, расположен в зоне ожидания вылета международных авиалиний.
Необходимость в новом лаундже возникла с ростом пассажиропотока на зарубежных направлениях. Дизайн пространства разработала архитектурная мастерская za bor.
К услугам гостей нового зала шведский стол с разнообразными блюдами, Wi-Fi, свежая пресса, зарядные устройства, душевая и детская игровая комната.
Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе Кольцово, воспользоваться услугами «Топаза» могут пассажиры бизнес-класса, если эта услуга предусмотрена условиями авиаперевозчика, пассажиры экономкласса за дополнительную плату, а также держатели карт Priority Pass, Diners Club, Lounge Key и Dragon Pass.
Сегодня в екатеринбургской авиагавани работает три бизнес-зала. Один находится в зоне ожидания вылетов международных авиалиний, а два — «Изумруд» и «Опал» — расположены в зале внутренних авиалиний.
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