Численность популяции маньчжурских тигров и дальневосточных леопардов в Китае стабилизируется

Чанчунь, 31 июля / Синьхуа / — В последние годы численность популяции диких маньчжурских тигров и дальневосточных леопардов стабилизируется, ареал диких животных продолжает расширяться, а природная экологическая система улучшается.

29 июля отмечается Всемирный день защиты тигров. Управление Национального парка маньчжурских тигров и дальневосточных леопардов инициировало специальную кампанию по борьбе с браконьерами.

Мэн Сяньлинь, замглавы Канцелярии по делам контроля за экспортом и импортом животных и растений, находящихся на грани вымирания, сказал, что необходимо содействовать защите ареала диких тигров. По статистике, за последние 100 лет популяция диких тигров сократилась на 95 проц. Это связано с уменьшением ареала, нехваткой питания, браконьерством и незаконной торговлей.

Управление Национального парка маньчжурских тигров и дальневосточных леопардов было создано 19 августа 2017 года в городе Чанчунь провинции Цзилинь, что стало важным шагом в работе по защите маньчжурских тигров и дальневосточных леопардов в Китае