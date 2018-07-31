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Численность популяции маньчжурских тигров и дальневосточных леопардов в Китае стабилизируется
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Численность популяции маньчжурских тигров и дальневосточных леопардов в Китае стабилизируется 

ИА Синьхуа 1 час назад
Чанчунь, 31 июля /Синьхуа/ — В последние годы численность популяции диких маньчжурских тигров и дальневосточных леопардов стабилизируется, ареал диких животных продолжает расширяться, а природная экологическая система улучшается.
29 июля отмечается Всемирный день защиты тигров. Управление Национального парка маньчжурских тигров и дальневосточных леопардов инициировало специальную кампанию по борьбе с браконьерами.
Мэн Сяньлинь, замглавы Канцелярии по делам контроля за экспортом и импортом животных и растений, находящихся на грани вымирания, сказал, что необходимо содействовать защите ареала диких тигров. По статистике, за последние 100 лет популяция диких тигров сократилась на 95 проц. Это связано с уменьшением ареала, нехваткой питания, браконьерством и незаконной торговлей.
Управление Национального парка маньчжурских тигров и дальневосточных леопардов было создано 19 августа 2017 года в городе Чанчунь провинции Цзилинь, что стало важным шагом в работе по защите маньчжурских тигров и дальневосточных леопардов в Китае.
Согласно оценке экспертов, данной на саммите по спасению тигров, состоявшемся в Индии в 2016 году, глобальная популяция диких тигров составляла 3890 особей, что на 21,6 проц. больше по сравнению с 2010 годом, и тенденция к восстановлению очевидна. В настоящее время количество диких маньчжурских тигров в Китае достигает, по меньшей мере, 27 особей. -0-
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