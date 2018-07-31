Китайцы решили наращивать торговлю с Крымом

Гостей больше всего заинтересовала возможность поставок в КНР продукции крымских винзаводов. Лей посетил два крупных винодельческих предприятия Симферополя Евпатории , где продегустировал выпускаемые ими вина.

— В Крыму производят хорошее вино, — отметил Фу Лей. — Мы будем прививать любовь к нему в Китае.

По словам президента межрегиональной общественной организации «Новая формация» Юрия Айрапетяна, китайцы хотят импортировать вино невысокой ценовой категории — по 1-1,3 доллара за бутылку. Согласно предварительным договоренностям, объем первой партии может составить 100 тысяч бутылок.

— Прежде всего обсуждается вопрос логистики, после решения которого будет заключен договор, — пояснил Айрапетян . — Китайскую сторону интересует доставка вина непосредственно до города Чэнду в провинции Сычуань. И сейчас просчитывается возможность перевозки железной дорогой и автомобилем-рефрижератором.

В свою очередь, крымские предприниматели, планирующие реализовать крупный инвестпроект стоимостью 1,2 миллиарда рублей — строительство жилищно-развлекательного комплекса в Большой Ялте, — хотят организовать поставки китайских строительных материалов (мрамора, кафельной плитки и оборудования для детских площадок). Окончательное решение об экспорте стройматериалов будет принято в октябре.

В симферопольском Connect Center подписано соглашение между Юрием Айрапетяном и Фу Леем о намерении в октябре открыть в КНР представительство «Новой формации». Также Фу Лей заинтересовался инвестициями в крымский АПК. Ему поступило два предложения. Первое — выращивание зерновых культур на территории бывших прудов, пересохших после перекрытия Украиной Северо-Крымского канала в 2014 году. Второе — участие в строительстве маслоперерабатывающего завода стоимостью 300 миллионов рублей. Конкретика по этим проектам появится также осенью 2018 года, когда китайская сторона примет делегацию «Новой формации» в городе Чэнду.

— Также обсуждается предложение китайцев представить российскую продукцию на выставке в городе Чэнду во время нашего визита, — рассказал Айрапетян. — У нас много совместных планов и проектов. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество.