Каким в жизни был профессор Громов из «Приключений Электроника»

Зачастую писатели вовсе не выдумывают своих персонажей, а, что называется, срисовывают их с реальных людей. Так, например, ученый Аксель Берг, знакомый Евгения Велтистова — автора серии фантастических повестей о приключениях Электроника, стал прообразом одного из персонажей книги писателя — профессора Громова, который создал мальчика-робота.

Служба на флоте

В роду Бергов имелись и шведские, и финские, и немецкие корни. Однако сам Аксель Иванович родился в Оренбурге в 1893 году. Его отец — генерал — умер, когда мальчику еще не было и семи. После его смерти мать с Акселем и другими детьми перебралась в Петербург . Там будущий кибернетик обучался сначала в кадетском, а затем в морском корпусе.

Позднее Аксель Берг служил на подводных лодках Балтийского флота, причем как до, так и после революции, которую принял безоговорочно. Параллельно Берг учился в Политехническом институте в Петрограде. За время службы он не раз удостаивался различных наград и званий. Однако в 1922 году из-за проблем со здоровьем он оставил флот и поступил в Военно-морскую академию, которую с отличием и закончил.

Научная деятельность и арест

С 1925 года Аксель Иванович начал преподавать — он обучал студентов Высшего военно-морского училища радиотехнике, а также активно занялся научной деятельностью. При училище по инициативе Берга была организована лаборатория, где ученый занимался различными радиоисследованиями. Через некоторое время эта лаборатория, опять-таки не без участия Акселя Берга, стала научно-исследовательским институтом связи.

Именно под руководством Берга создавались первые системы радиовооружения отечественного флота «Блокада-1» и «Блокада-2». Благодаря работе и активной позиции Акселя Ивановича в стране стали проводится первые опыты по радиолокации.

Несмотря на самоотверженный труд и явные заслуги перед государством, ученому не удалось избежать репрессий. В конце декабря 1937 года он был арестован. Его обвинили в измене Родине, вредительстве, подготовке и совершении террористических актов. Больше двух лет, пока решалась его судьба, Берг провел за решеткой. Измотанный неволей и побоями, он сознался во всем. Однако позже все-таки отказался от своих слов. Акселя Ивановича спасло то, что его даже во время заключения привлекали к научной работе. Видимо, сотрудники НКВД терять талантливые кадры не захотели, и в 1940 году ученого освободили.

Адмирал, кибернетик и «папа Электроника»

После того как дело против Берга было прекращено, ему не только вернули все звания и награды, но уже через год сделали его контр-адмиралом-инженером, а еще через два — вице-адмиралом-инженером. А в 1953 году Аксель Иванович был назначен на должность заместителя министра обороны СССР. В это же время он добился разрешения организовать в столице Институт радиотехники и электроники при Академии наук , членом которой он уже давно являлся.

В 1957 году Берг попросил снять его с поста замминистра. Он хотел заниматься наукой, а не политикой. К тому же и здоровье уже подводило ученого. В 1959 году Аксель Иванович бросил все свои силы на исследования в области кибернетики и сформировал научный совет по этой проблеме. Именно Берг стоял у истоков развития в нашей стране бионики, кибернетики и искусственного разума.

Несмотря на свою некоторую военную суровость и ученую серьезность, Берг, по словам современников, всегда отличался добродушным нравом и безграничным обаянием. Он сумел очаровать и писателя Евгения Велтистова, с которым неоднократно встречался. Когда Велтистов писал книгу об Электронике и создавал образ доброго профессора Громова, он ни минуты не сомневался, кто должен послужить прототипом для его героя, на эту роль подходил только один человек — Аксель Берг.