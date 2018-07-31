Homo sapiens вытеснил других гоминидов из-за уникального свойства

Предки современных людей выжили и добились процветания благодаря своей уникальной способности адаптироваться к самым разнообразным условиям, гласит исследование Института Макса Планка и Мичиганского университета.

Homo sapiens прижились во всех концах света, от холодной Сибири до влажных лесов Южной Америки, в то время как неандертальцы и другие человекоподобные виды ограничивались определенным климатом, методами охоты и источниками пищи, сообщает Nature Human Behaviour.

Сотни миллионов лет назад мир был населен множеством видов гоминидов, в том числе Homo habilis (Человек умелый), Homo erectus (Человек прямоходящий) и Homo heidelbergensis (Гейдельбергский человек).

Homo sapiens пережили все родственные виды, в том числе неандертальцев, и оказались на вершине пищевой цепочки.

Многие предыдущие исследования утверждали, что ключ к успеху человека заключался в более развитом мозге и сложной системе коммуникаций. Но это может быть не вполне верно.

Ученые, проанализировав археологические находки и данные о климате среднего и позднего плейстоцена (300 000 — 12 000 лет назад), обнаружила, что Homo sapiens быстро колонизировал территории в различных широтах. Некоторые популяции населяли горные местности и тропические леса, другие охотились на мамонтов в северных областях планеты.

Это резко контрастирует с другими гоминидами, ныне вымершими. Они не смогли выжить, когда небольшие ниши, где они обитали, оказались уничтоженными.

Ученые предположили, что среди ранних Homo sapiens процветало сотрудничество между неродственными группами, чего не наблюдалось у других человекообразных. Древние люди обменивались не только продуктами питания, но и определенными знаниями и культурными традициями. Эксперты пришли к выводу, что люди общались со своими собратьями из весьма отдаленных поселений. Такая активная социальная жизнь позволяла выйти из ограниченной среды обитания, познакомиться с новыми условиями — и со временем вытеснить другие виды гоминидов.

Согласно принятой теории, наши предки появились в Африке около трех миллионов лет назад и были очень разнообразной группой.

Грузии, Китая и Некоторые представители рода, а именно Homo erectus, прибыли на территорию современных Испании Индонезии миллион лет назад.

Homo sapiens появились сравнительно недавно с точки зрения антропологии — самые ранние экземпляры датируются всего 200 000 лет назад.

Эти предки современных людей должны были конкурировать за пищу и другие ресурсы с неандертальцами и другими гоминидами.

Окаменелости показывают, что эти группы тесно соседствовали друг с другом — так, неандертальцы охотились на мамонтов и других представителей мегафауны на территории нынешних Северной Европы и Азии.

Около 80 000-50 000 лет назад Homo sapiens достиг более высокого уровня развития, чем другие гоминиды. По крайней мере 45 000 лет назад Человек разумный колонизировал ряд палеарктических областей и тропических лесов в Азии, Меланезии (островные группы в Тихом океане) и обеих Америках.

Процветание вида совпало с вымиранием неандертальцев, которые исчезли с лица Земли около 40 тысяч лет назад.

Ранее ученые отметили, что активное расселение людей по различным континентам совпало с вымиранием мегафауны. Возможно, причиной тому стали не климатические изменения, а интенсивная охота наших предков.

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