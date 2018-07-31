Благодаря активным гражданам в парках становится удобнее

Если в погожий день расположиться с книгой в тени деревьев, а не в душной квартире, — время будет проведено не только приятно, но и с пользой. Благодаря активным гражданам в новом сквере на Грузинском валу появились удобные лавочки.

Что может быть прекрасней, чем прогулка по скверу в чудесный теплый вечер! Москва продолжает приводить в порядок озелененные территории, расположенные в черте города, а помогают ей в этом активные граждане.

В апреле прошлого года в проекте подняли вопрос о благоустройстве нового сквера по адресу Грузинский Вал, вл. 23-25, стр. 2. Жителей столицы спросили, стоит ли обустроить эту зеленую зону скамейками, несмотря на близость крупнейших вокзалов города. Решение активных граждан было однозначным — 69,02% человек поддержали установку лавочек. И вот в июне 2018 года завершилось благоустройство нового сквера на Грузинском валу, а одним из элементов комфорта в нем стали скамейки, за которые проголосовали жители Москвы.

Активные граждане часто принимают участие в голосованиях, касающихся парков и скверов столицы. Например, в апреле этого года они поддержали проекты благоустройства сквера в Пресненском районе и парка в Марьиной Роще — за каждый из проектов высказались более 70% участников голосования.

Фото взято: https://www.mos.ru/upload/newsfeed/newsfeed/ag_prometej (10).jpg