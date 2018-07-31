На Байкале приступили к испытанию технологии по обезвреживанию отходов БЦБК

"Мы ведем работы по опытно-промышленной эксплуатации. Те проектные решения, которые были подготовлены ранее, не имеют технологических условий для их реализации. Мы рассчитываем, что в октябре этого года сможем направить доработанный проект на экспертизу", — сказал он.

По словам Панова, предложенная технология позволяет работать на площадке при температуре до минус 40 градусов, поэтому приступить непосредственно к рекультивации можно будет до конца текущего года.

Как пояснил губернатор Иркутской области Сергей Левченко , апробирование новой технологии рекультивации отходов БЦБК предполагает дополнительное соглашение, подписанное между регионом и госхолдингом 23 июля. Ее преимущество заключается в возможности отделения шлам— лигнин от воды и вредных примесей, что ведет к снижению класса опасности лигнинного вещества до уровня, позволяющего его складировать на обычных полигонах ТБО.

Байкальский ЦБК введен в эксплуатацию в 1966 году. Решение о поэтапном закрытии целлюлозного производства на Байкале было озвучено в феврале 2013 года, с сентября того же года прекращена варка целлюлозы. На картах— накопителях БЦБК — порядка 6,5 млн т шлам-лигнина — вещества, которое выделяется при производстве целлюлозы.