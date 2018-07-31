На Байкале приступили к испытанию технологии по обезвреживанию отходов БЦБК 

БАЙКАЛЬСК (ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ), 31 июля. /ТАСС/. Холдинг «Росгеология», назначенный правительством РФ оператором по рекультивации отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК), приступил к испытанию на площадке новой технологии по обезвреживанию этих отходов. Об этом во вторник журналистам сообщил генеральный директор холдинга Роман Панов.
"Мы ведем работы по опытно-промышленной эксплуатации. Те проектные решения, которые были подготовлены ранее, не имеют технологических условий для их реализации. Мы рассчитываем, что в октябре этого года сможем направить доработанный проект на экспертизу", — сказал он.
По словам Панова, предложенная технология позволяет работать на площадке при температуре до минус 40 градусов, поэтому приступить непосредственно к рекультивации можно будет до конца текущего года.
Как пояснил губернатор Иркутской области Сергей Левченко, апробирование новой технологии рекультивации отходов БЦБК предполагает дополнительное соглашение, подписанное между регионом и госхолдингом 23 июля. Ее преимущество заключается в возможности отделения шлам— лигнин от воды и вредных примесей, что ведет к снижению класса опасности лигнинного вещества до уровня, позволяющего его складировать на обычных полигонах ТБО.
Байкальский ЦБК введен в эксплуатацию в 1966 году. Решение о поэтапном закрытии целлюлозного производства на Байкале было озвучено в феврале 2013 года, с сентября того же года прекращена варка целлюлозы. На картах— накопителях БЦБК — порядка 6,5 млн т шлам-лигнина — вещества, которое выделяется при производстве целлюлозы.
В конце 2017 года Минприроды Иркутской области подписало контракт с холдингом «Росгеология» на рекультивацию отходов БЦБК. Стоимость контракта — 5,9 млрд руб., сроки работы по рекультивации — до 2021 года. В конце мая сообщалось, что холдинг получил всю разрешительную документацию и паспорта объектов, необходимые для начала работ по ликвидации накопленного экологического ущерба.