Ещё
На Байкале приступили к испытанию технологии по обезвреживанию отходов БЦБК
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Байкале приступили к испытанию технологии по обезвреживанию отходов БЦБК 

ТАСС 1 час назад
БАЙКАЛЬСК (ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ), 31 июля. /ТАСС/. Холдинг «Росгеология», назначенный правительством РФ оператором по рекультивации отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК), приступил к испытанию на площадке новой технологии по обезвреживанию этих отходов. Об этом во вторник журналистам сообщил генеральный директор холдинга Роман Панов.
"Мы ведем работы по опытно-промышленной эксплуатации. Те проектные решения, которые были подготовлены ранее, не имеют технологических условий для их реализации. Мы рассчитываем, что в октябре этого года сможем направить доработанный проект на экспертизу", — сказал он.
По словам Панова, предложенная технология позволяет работать на площадке при температуре до минус 40 градусов, поэтому приступить непосредственно к рекультивации можно будет до конца текущего года.
Как пояснил губернатор Иркутской области Сергей Левченко, апробирование новой технологии рекультивации отходов БЦБК предполагает дополнительное соглашение, подписанное между регионом и госхолдингом 23 июля. Ее преимущество заключается в возможности отделения шлам— лигнин от воды и вредных примесей, что ведет к снижению класса опасности лигнинного вещества до уровня, позволяющего его складировать на обычных полигонах ТБО.
Байкальский ЦБК введен в эксплуатацию в 1966 году. Решение о поэтапном закрытии целлюлозного производства на Байкале было озвучено в феврале 2013 года, с сентября того же года прекращена варка целлюлозы. На картах— накопителях БЦБК — порядка 6,5 млн т шлам-лигнина — вещества, которое выделяется при производстве целлюлозы.
В конце 2017 года Минприроды Иркутской области подписало контракт с холдингом «Росгеология» на рекультивацию отходов БЦБК. Стоимость контракта — 5,9 млрд руб., сроки работы по рекультивации — до 2021 года. В конце мая сообщалось, что холдинг получил всю разрешительную документацию и паспорта объектов, необходимые для начала работ по ликвидации накопленного экологического ущерба.
ТАСС: последние новости
Суд объявил перерыв по делу выдвигавшегося в мэры Москвы Михаила Балакина до 23 июля Суд приостановил работу золотодобывающей компании, загрязнявшей реку в Забайкалье Умерла актриса Наталья Кузнецова
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение191
Умерла актриса Наталья Кузнецова17
В США сообщили плохие новости о «Северном потоке-2»206
День падения Крымского моста отметят народными гуляньями288
Решена судьба «Дома-2»63
Видео
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
02:01
Глава региона заявился в Кремль и попросил денег у Путина
Политика
02:44
В работе московского метро произошел сбой
Новости Москвы
00:54
Крымская «Комета» впервые доплыла до Ялты
Общество
03:31
Турбизнес России умрет к зиме
Экономика
05:14
Ограблен Лева Би-2
Шоу-бизнес Криминал
00:19
В Подмосковье рухнул пешеходный мост
Происшествия
00:08
Дочь перестала узнавать Лободу
Шоу-бизнес
03:31
Съемка пожара от первого лица ужаснула пользователей
Пожары Происшествия
00:39
«Армата» оказалась ненужной российской армии
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение