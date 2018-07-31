Техрегламент «О безопасности железнодорожного подвижного состава» вступает в силу

Со 2 августа 2018 года в полном объеме вступает в действие Технический регламент Таможенного союза «О безопасности железнодорожного подвижного состава», принятый в 2011 году.

До этого был введен переходный период для отдельных его положений. В частности, на таможенной территории Евразийского экономического союза на железнодорожных путях необщего пользования допускалось использование маневровых локомотивов, модернизируемых с продлением срока службы, без документов об оценке соответствия и без маркировки национальным знаком соответствия. Со 2 августа, в соответствии с решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 7 февраля текущего года, это станет невозможным.

Сегодня на путях необщего пользования эксплуатируется около 8000 маневровых локомотивов, которые обслуживают около 10 тысяч промышленных предприятий. По данным СРО Ассоциации «Промжелдортранс», у 90% из них истекает назначенный срок службы.

В связи с этим у собственников тягового подвижного состава остается два выхода — приобретать новые локомотивы, или проводить модернизацию старого тягового подвижного состава с последующей сертификацией.