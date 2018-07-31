В Карелии перекроют дорогу рядом с границей Финляндии

Завтра в Сортавальском районе будут проводить работы на подъезде к МАПП «Вяртсиля».

Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Кола», 1 августа будет перекрыт подъезд к МАПП «Вяртсиля» в Сортавальском районе.

С 16:00 до 18:00 на участке капитального ремонта автодороги подъезд к МАПП «Вяртсиля» в Сортавальском районе Республики Карелия с 6 по 9 км будет временно закрыто движение для всех видов транспорта в связи с проведением буровзрывных работ,

говорится в сообщении.

Водителей попросили учитывать это при планировании маршрутов, а также следовать указания временных дорожных знаков.