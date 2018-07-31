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В Карелии перекроют дорогу рядом с границей Финляндии
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В Карелии перекроют дорогу рядом с границей Финляндии 

Карельские вести 19 минут назад
Фото: ДорИнфо
Завтра в Сортавальском районе будут проводить работы на подъезде к МАПП «Вяртсиля».
Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Кола», 1 августа будет перекрыт подъезд к МАПП «Вяртсиля» в Сортавальском районе.
С 16:00 до 18:00 на участке капитального ремонта автодороги подъезд к МАПП «Вяртсиля» в Сортавальском районе Республики Карелия с 6 по 9 км будет временно закрыто движение для всех видов транспорта в связи с проведением буровзрывных работ,
говорится в сообщении.
Водителей попросили учитывать это при планировании маршрутов, а также следовать указания временных дорожных знаков.
По материалам: ptzgovorit.ru
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