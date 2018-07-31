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Настало время выбрать сервер для Rend
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Настало время выбрать сервер для Rend 

RBK Games 1 час назад
Фото: RBK Games
Сегодня, 31 июля, в 20:00 по МСК survival-экшен Rend появится в зоне Early Access. И поэтому разработчики решили заранее показать вам список официальных серверов. Будет доступно следующее количество шардов: Северная Америка — 12, Европа — 11, Азия — 3, Южная Америка — 3, Австралия — 2, Россия — 3 (Dragonroot, Crowthorne и Skald's Tale).
По словам разработчиков, вам предстоит обнаружить два вида серверов. Стандартный — в таком мире фракционные базы окружены щитами, которые спадают в определенное время. Завоевание — а на этом сервере у основных поселений не будет защиты, то есть осады и рейдерские налеты будут проходить чаще. Кроме того, стоит учесть, что Ascension-очки, необходимые для прокачки аккаунта, спокойно переносятся между официальными серверами (при этом они не привязаны к региону или режиму-виду).
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