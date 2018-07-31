Воронежцы выскажут своё мнение о расширении застройки в микрорайоне Боровое

Публичные слушания пройдут уже сегодня.

Сегодня, 31 июля, в Доме архитектора в 10 утра состоятся публичные слушания по проекту планировки микрорайона Боровое. Застройщик планирует освоить ещё почти 70 гектаров территорий. Помимо многоэтажек в районе должны появиться детские сады, поликлиники, автостоянки и торговый центр. Однако местные жители требуют школу — по проекту, опубликованному на сайте, она была, а по факту этот будет реконструкция удаленной от квартала «Боровое» школы № 64. Ранее они уже собирали подписи и готовили обращения в администрацию города.