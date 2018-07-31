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Разработчики карьера обеспечили природу работой на 100 лет
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Разработчики карьера обеспечили природу работой на 100 лет 

Калуга 24 1 час назад
Фото: Калуга 24
УМВД России по Калужской области 31 июля объявило о завершении следствия по делу трех предпринимателей, обвиняющихся в незаконной предпринимательской деятельности и злоупотреблении полномочиями при добыче полезных ископаемых. В Калуге на земле сельхозназначения они разрабатывали два карьера, добывая песок и поставляя его строителям дорог. Лицензии на добычу полезных ископаемых у предпринимателей не было. Один из них — калужанин, двое других — жители Обнинска. По оценке следствия, в общей сложности предприниматели заработали на песке 100 миллионов рублей. Окружающей природной среде нанесен урон, выражающийся в изменении рельефа местности на площади около 1,8 гектара и полном уничтожении плодородного слоя почвы. По оценке специалистов, самовосстановление нарушенной природной среды произойдет не ранее чем через 100 лет.
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