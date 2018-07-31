Бесплатные консультации для предпринимателей проведут в Нижегородской области

Об этом сообщает пресс-служба ТПП Нижегородской области.

Предприниматели смогут получить ответы на интересующие их вопросы с августа по декабрь в Нижнем Новгороде и районах области.

Получить консультацию могут индивидуальные предприниматели и юридические лица, руководители, относящихся к субъектам малого и среднего бизнеса.

Для участия необходимо:

— Подтвердить статус предпринимателя (предоставить заранее или в ходе личного приема сведения об ИНН, ОГРН (ОГРНИП), адресе регистрации организации/ИП);

— Иметь при себе печать (только для руководителей организаций, обратившихся за консультацией).

Оператором программы по оказанию бесплатных консультаций субъектам МСП выступает АНО «Агентство по развитию кластерной политики и предпринимательства Нижегородской области » совместно с АНО «Агентство по развитию международного сотрудничества»

Вопросы, по которым можно получить консультацию: