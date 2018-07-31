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Бесплатные консультации для предпринимателей проведут в Нижегородской области
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Бесплатные консультации для предпринимателей проведут в Нижегородской области 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
Об этом сообщает пресс-служба ТПП Нижегородской области.
Предприниматели смогут получить ответы на интересующие их вопросы с августа по декабрь в Нижнем Новгороде и районах области.
Получить консультацию могут индивидуальные предприниматели и юридические лица, руководители, относящихся к субъектам малого и среднего бизнеса.
Для участия необходимо:
— Подтвердить статус предпринимателя (предоставить заранее или в ходе личного приема сведения об ИНН, ОГРН (ОГРНИП), адресе регистрации организации/ИП);
— Иметь при себе печать (только для руководителей организаций, обратившихся за консультацией).
Оператором программы по оказанию бесплатных консультаций субъектам МСП выступает АНО «Агентство по развитию кластерной политики и предпринимательства Нижегородской области» совместно с АНО «Агентство по развитию международного сотрудничества»
Вопросы, по которым можно получить консультацию:
Маркетинговое и информационное сопровождение деятельности — (831) 419-43-54, pressa@tpp.nnov.ru  Правовое обеспечение деятельности — (831) 419-65-94, razuvaev@tpp.nnov.ru  Информация о возможностях получения кредитных и иных финансовых ресурсов — (831) 419-65-94, razuvaev@tpp.nnov.ru, (831) 419-84-35, borisova@tpp.nnov.ru  Вопросы финансового планирования — (831) 419-84-35, shchukina@tpp.nnov.ru  Подбор персонала, вопросы применения трудового законодательства РФ — (831) 419-84-35, borisova@tpp.nnov.ru  Иные вопросы, связанные с ведением предпринимательской деятельности — (831) 419-84-35, borisova@tpp.nnov.ru
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