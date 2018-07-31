«Мособлэнерго» перейдет на усиленный режим работы перед выборами губернатора Подмосковья

Для обеспечения надежного электроснабжения избирательных участков с 7 по 10 сентября 2018 года АО «Мособлэнерго» перейдет на усиленный режим работы, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«Запланирована организация круглосуточного дежурства руководителей компании, оперативного и оперативно-ремонтного персонала. На территории обслуживания «Мособлэнерго» проведены внеплановые проверки электросетей. Специалисты компании дополнительно осмотрели линии электропередачи и оборудование. В филиалах и аппарате управления усилены меры пожарной и антитеррористической безопасности», — отмечается в материале.

Для обеспечения максимальной надежности электроснабжения с утра 7 сентября до утра 10 сентября в АО «Мособлэнерго» будет введен вводится режим «технологической тишины». Он подразумевает под собой полный запрет на все плановые ремонты и переключения, кроме работ, связанных с ликвидацией технологических нарушений.

«В зоне ответственности АО «Мособлэнерго» находится 61 муниципальное образование, в каждом из которых будут проходить выборы. Перебоев в подаче электричества на избирательные участки мы не ждем, но необходимо предусмотреть все сценарии. В филиалах и производственных отделениях на сегодня мобилизован весь технический персонал, для сотрудников проведены дополнительные инструктажи, аварийно-восстановительные бригады оснащены всем необходимым для быстрого реагирования на возникновение нештатных ситуаций», — заявил руководитель департамента оперативно-технологического управления «Мособлэнерго» Сергей Иванцов.