Ещё
«Мособлэнерго» перейдет на усиленный режим работы перед выборами губернатора Подмосковья
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Мособлэнерго» перейдет на усиленный режим работы перед выборами губернатора Подмосковья 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Для обеспечения надежного электроснабжения избирательных участков с 7 по 10 сентября 2018 года АО «Мособлэнерго» перейдет на усиленный режим работы, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.
«Запланирована организация круглосуточного дежурства руководителей компании, оперативного и оперативно-ремонтного персонала. На территории обслуживания «Мособлэнерго» проведены внеплановые проверки электросетей. Специалисты компании дополнительно осмотрели линии электропередачи и оборудование. В филиалах и аппарате управления усилены меры пожарной и антитеррористической безопасности», — отмечается в материале.
Для обеспечения максимальной надежности электроснабжения с утра 7 сентября до утра 10 сентября в АО «Мособлэнерго» будет введен вводится режим «технологической тишины». Он подразумевает под собой полный запрет на все плановые ремонты и переключения, кроме работ, связанных с ликвидацией технологических нарушений.
«В зоне ответственности АО «Мособлэнерго» находится 61 муниципальное образование, в каждом из которых будут проходить выборы. Перебоев в подаче электричества на избирательные участки мы не ждем, но необходимо предусмотреть все сценарии. В филиалах и производственных отделениях на сегодня мобилизован весь технический персонал, для сотрудников проведены дополнительные инструктажи, аварийно-восстановительные бригады оснащены всем необходимым для быстрого реагирования на возникновение нештатных ситуаций», — заявил руководитель департамента оперативно-технологического управления «Мособлэнерго» Сергей Иванцов.
Предвыборная агитация в средствах массовой информации стартует с 11 августа и завершится 8 сентября в 00:00. Выборы губернатора Московской области состоятся 9 сентября 2018 года.
РИАМО: последние новости
Писателя Владимира Войновича похоронят в Москве в понедельник Рейтинг благоустройства: как создается комфортная городская среда в Подмосковье Финал Всероссийского конкурса «Доброволец России» состоится 5 декабря
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение191
Умерла актриса Наталья Кузнецова17
В США сообщили плохие новости о «Северном потоке-2»206
День падения Крымского моста отметят народными гуляньями288
Решена судьба «Дома-2»63
Видео
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
02:01
Глава региона заявился в Кремль и попросил денег у Путина
Политика
02:44
В работе московского метро произошел сбой
Новости Москвы
00:54
Крымская «Комета» впервые доплыла до Ялты
Общество
03:31
Турбизнес России умрет к зиме
Экономика
05:14
Ограблен Лева Би-2
Шоу-бизнес Криминал
00:19
В Подмосковье рухнул пешеходный мост
Происшествия
00:08
Дочь перестала узнавать Лободу
Шоу-бизнес
03:31
Съемка пожара от первого лица ужаснула пользователей
Пожары Происшествия
00:39
«Армата» оказалась ненужной российской армии
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение