Над Мочище пролетят 90 самолётов: НГС узнал, как добраться на авиашоу 5 августа

5 августа в Мочище пройдет традиционное авиашоу. Для зрителей пустят дополнительный транспорт: НГС публикует схемы и расписание.

Электрички

5 августа «Экспресс-пригород» запускает для зрителей дополнительные электрички. Утром до станции Мочище пойдут 10 электричек со средним интервалом 15 минут. Первая отправляется со станции Новосибирск Главный в 07:57. До Мочище поезд идёт 33 минут. Проезд обойдётся в 35 рублей.

После авиашоу по графику 12 электричек со средним интервалом 20 минут. Последняя отправляется со станции Мочище в 16:32.

Автобусы

Чтобы добраться от станции Мочище к самой площадке проведения авиашоу, продлят маршрут автобуса №189 «Радиостанция№5-Станция Мочище». Будет дополнительная остановка в районе перекрёстка Локтинского и Восточного шоссе. Автобус ходит с интервалом 14 минут. Ориентирные остановки: «ЭЛСИБ (площадь Кирова)», «Автокомбинат», «пл. Станиславского», «Метро площадь Маркса», «Метро Гагаринская», «ул. Учительская», «АЗС (ул. Б. Хмельницкого)», «Станция Иня-Восточная». Предоставляется льготный проезд по МПК «Социальная карта».

Из Новосибирска, Сокура, Мошково до места проведения авиашоу можно будет добраться пригородным автобусом №130 «ул. Учительская-р.п. Мошково». С 8:00 до 16:00 на маршруте будет также дополнительная остановка в районе перекрёстка Локтинского и Восточного шоссе. Интервал движения автобусов — 30 минут. Ориентирные остановки: «ул. Учительская», «АЗС (ул. Б. Хмельницкого), „Станция Иня-Восточная“.

Бердска, Кроме регулярных, будет организован временный автобусный маршрут „Ж/д станция Мочище-аэродром „Мочище““ для жителей Новосибирска, Искитима г. Оби и муниципальных районов области, прибывших на пригородных электропоездах. Автобус будет ходить с 8:20 до 16:00. Интервал движения 5-10 минут (по наполняемости).

От площади Калинина и из Академгородка можно доехать комфортабельным автобусом „Олимпия Райзен Сибирь“. С площади Калинина он отправляется в 8:00 (обратно в 15:00). Из Академгородка (от гостиницы „Золотая долина“) — в 7:00 (обратно — в 15:00). Бронировать места можно на сайте аэродрома „Мочище“, а также в офисах компании.

Зрители авиашоу увидят показательные выступления самолётов и вертолётов Вооружённых Сил России , одиночные и групповые пилотажи. Также в программе: парашютные прыжки, купольная акробатика, запуск воздушных змеев. Общее количество участников — 450 человек. В небо поднимутся 90 воздушных судов.

Праздник начнётся в 9:00 с пролёта воздушных шаров. Двадцатиминутное выступление авиамоделистов, мотопарапланеристов запланировано с 10:00. Торжественное открытие праздника — с 10:20 до 11:00. Само авиашоу пройдёт с 11:00 до 14:00. Также в программе концерт симфонического оркестра и других музыкальных коллективов; выставка автомобильной техники военного времени, техники байк-клубов, ретро-автомобилей. С 14:00 до 14:30 состоится розыгрыш призов. Закрытие праздника — в 14:30. Вход — свободный.

Посмотреть фото и видео, а также почитать, как авиашоу проходило в прошлом году, вы можете в нашем онлайн-репортаже. Осторожно: много захватывающих дух фото!