Кассира из «Европы» отметили благодарностью

Ольге Сергееву наградили в городской администрации за многолетний добросовестный труд

Благодарность девушке вручили в честь Дня работника торговли. Торжественная церемония состоялась в актовом зале администрации города Курска . Кроме Ольги грамоты и благодарности получили ещё 27 сотрудников различных учреждений торговли и общественного питания.

Сегодня в Курске работают 1214 предприятий, торгующих продовольственными и непродовольственными товарами, 443 предприятия общественного питания, 615 нестационарных торговых объектов, 8 торгово-ярмарочных комплексов, сельскохозяйственный кооперативный рынок.

Торговая сеть «Европа» занимает особое место среди остальных. Первый супермаркет открыл свои двери 21 год назад. И с того момента вместе с числом магазинов значительно выросли ассортимент продукции и качество обслуживания, но цены по-прежнему остаются доступными и одними из самых низких не только в регионе, но и в стране.

— Я проработала кассиром в супермаркете по проспекту Дружбы, 9 а десять лет. Помню, как перед открытием мыли полки и очень ждали первых покупателей. За это время мой трудовой стаж прервался лишь на 2 года, когда родился сын. Всех своих покупателей знаю в лицо. Помню, с кем можно пошутить, кого нужно расспросить о самочувствии, а кто не любит разговаривать. Да, и они меня уже хорошо знают. Если ухожу в отпуск или на больничный, они обязательно расспрашивают коллег обо мне, — признаётся Ольга.

Для девушки это первая и весьма неожиданная награда. О том, что руководство решило отметить её заслуги, она узнала буквально за пару дней до самого торжества. Ольга признаётся, что это очень приятный сюрприз к предстоящему дню рождения.

Награду Сергеевой вручила заместитель главы горадминистрации Галина Солопова. Со сцены она отметила, что сфера торговли и общественного питания является одной из самых стабильно развивающихся отраслей экономики города. Только за полтора минувших года на территории Курска открыто 120 новых предприятий потребительской сферы. В числе этих объектов и популярный Central Park. Создано более 1200 рабочих мест, весомая часть которых появилась благодаря торговой сети «Европа».