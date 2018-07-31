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Встреча с главой управы А. Ю. Толчеевым пройдет 1 августа и в 19 часов
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Встреча с главой управы А. Ю. Толчеевым пройдет 1 августа и в 19 часов 

Ясенево 1 час назад
Фото: Ясенево
Встреча главы управы района с жителями района Ясенево состоится 01.08.2018 в 19 часов (адрес: Литовский бульвар д. 17, корп. 3 — школа № 1103).
Тема встречи: «О взаимодействии с общественными организациями и объединениями района».
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