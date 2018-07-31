Более 3 тыс. воронежцев отправились в армию в весенний призыв 

Из 9,5 тыс. призывников половина получила отсрочку.
Более трёх тысяч юношей отправились служить в армию в этот весенний призыв, всего на заседания призывных комиссий явилось свыше 9,5 тыс. человек — об этом сообщил военный комиссар Воронежской области Сергей Панков. Почти половина получили отсрочку, 1700 юношей — военный билет с пометкой «не годен», ещё 11 человек — направили на альтернативную гражданскую службу. Шестеро уклонились от прохождения комиссии, двое — не явились прямо в день отправки в войска. К административной ответственности за нарушения в области воинского учёта привлекли более ста человек. На момент завершения призыва в розыске осталось свыше полутора тысяч призывников.