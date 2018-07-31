Сотрудников администрации Екатеринбурга осмотрят психиатры

На сайте единой информационной системы в сфере закупок накануне появился электронный аукцион на обязательное психиатрическое освидетельствование. Заказчик услуги — МКУ «Управление зданиями администрации Екатеринбурга».

В документе говорится, что медицинскому осмотру подлежат 104 человека для «определения пригодности человека по состоянию психического здоровья к осуществлению отдельных видов деятельности, а также к работе в условиях повышенной опасности». И добавлено, что эта процедура нужна для наблюдения за здоровьем работников под воздействием вредных производственных факторов.

Осмотреть пациентов должны до конца года. Администрация планирует потратить на услуги медиков 175 тысяч 760 рублей из местного бюджета.