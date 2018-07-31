Психиатры проверят сотрудников мэрии Екатеринбурга

Администрация Екатеринбурга объявила конкурс на психиатрическое освидетельствование сотрудников управления своими зданиями. Начальная цена контракта превышает 175 тысяч рублей. Об этом сообщается на едином сайте госзакупок.

Освидетельствование затронет сотрудников, работающих в сфере общепита, оздоровительном центре «Бодрость», а также занимающихся эксплуатацией зданий. Обследование пройдут больше ста человек, включая поваров, мойщиков посуды, официантов, врачей, медсестер, санитарок, горничных, электромонтеров, сантехников и грузчиков. Работы должны быть закончены к 25 декабря.

Как говорится в проекте договора, освидетельствование будет проходить на территории подрядчика. При необходимости заказчик сможет потребовать дополнительного обследования. Мэрию проинформируют о заболеваниях, которые являются препятствиями для продолжения работы.