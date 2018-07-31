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Психиатры проверят сотрудников мэрии Екатеринбурга
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Психиатры проверят сотрудников мэрии Екатеринбурга 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: ЕАН
Администрация Екатеринбурга объявила конкурс на психиатрическое освидетельствование сотрудников управления своими зданиями. Начальная цена контракта превышает 175 тысяч рублей. Об этом сообщается на едином сайте госзакупок.
Освидетельствование затронет сотрудников, работающих в сфере общепита, оздоровительном центре «Бодрость», а также занимающихся эксплуатацией зданий. Обследование пройдут больше ста человек, включая поваров, мойщиков посуды, официантов, врачей, медсестер, санитарок, горничных, электромонтеров, сантехников и грузчиков. Работы должны быть закончены к 25 декабря.
Как говорится в проекте договора, освидетельствование будет проходить на территории подрядчика. При необходимости заказчик сможет потребовать дополнительного обследования. Мэрию проинформируют о заболеваниях, которые являются препятствиями для продолжения работы.
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