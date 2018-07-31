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Чиновников мэрии Екатеринбурга обязали пройти психиатрическую экспертизу
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Чиновников мэрии Екатеринбурга обязали пройти психиатрическую экспертизу 

Rambler News Service 56 минут назад
Фото: АиФ Урал
104 сотрудника администрации Екатеринбурга должны будут пройти обязательную психиатрическую экспертизу для того, чтобы специалисты оценили их состояние здоровья, определили их пригодность «к осуществлению отдельных видов деятельности, а также к работе в условиях повышенной опасности», [пишет] (https://ura.news/news/1052344795) URA.RU.
Издание отмечает, что мэрия города разместила на сайте госзакупок такой тендер, и готова заплатить за оказание медицинских услуг до 175,76 тыс. руб.
Психиатрическое обследование должны будут пройти сотрудники управления зданиями администрации города.
«Количество работников, подлежащих медицинскому осмотру (обследованию), составляет 104 человека, из них женщин — 73 человека», — следует из документов на портале госзакупок.
Выбранный по итогам конкурса подрядчик должен будет оказать указанные медицинские услуги в срок до 25 декабря 2018 года при сохранении конфиденциальности личных данных обследуемых, добавляет издание.
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