Ещё
В Коркинском районе появятся пункты приема ртутных ламп
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Коркинском районе появятся пункты приема ртутных ламп 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Только вмешательство прокуратуры заставило власти города. Коркино принять меры по организации мест сбора ртутьсодержащих ламп, — передает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на прокуратуру Челябинской области.
Прокурорская проверка показала, что органы местного самоуправления и управляющие компании Коркинского муниципального района не занимались организацией сбора опасных отходов, в результате местные жители и организации вынуждены были выбрасывать вышедшие из строя ртутьсодержащие лампы в общие мусорные контейнеры, что создавало прямую угрозу жизни и здоровью населения. Надзорное ведомство обратилось с иском в Коркинский городской суд с требованием обязать администрации Розинского и Первомайского городских поселений, а также управляющие компании ООО УК «Комфорт № 1-5», ООО УК «Комфорт», ООО УО «Феникс», ООО «Интерьер» и ООО «Элевкон» организовать места сбора ртутьсодержащих ламп в соответствии с действующим законодательством РФ. Суд удовлетворил исковые требования городского прокурора в полном объеме.
Несмотря на токсичность этого жидкого металла, парами ртути до сих пор заполняют люминесцентные лампы, так как они ярко светятся в тлеющем разряде. Ртуть относится к первому классу химической опасности, ее попадание в организм человека смертельно опасно. Даже в небольших количествах она может вызывать проблемы со здоровьем и тяжёлое отравление, оказывая токсическое воздействие на нервную, пищеварительную и иммунную системы, лёгкие, почки, кожу и глаза. Отравление большими дозами ртути приводит к потере зрения, параличу, облысению и смерти
АиФ: последние новости
Челябинскую кальянную оштрафовали за незаконное использование фонограмм Уральские горы включили во всемирную сеть биосферных резерватов Пляж на Шершнях оказался завален мусором
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение179
Умерла актриса Наталья Кузнецова16
В США сообщили плохие новости о «Северном потоке-2»205
День падения Крымского моста отметят народными гуляньями287
Решена судьба «Дома-2»63
Видео
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
02:01
Глава региона заявился в Кремль и попросил денег у Путина
Политика
02:44
В работе московского метро произошел сбой
Новости Москвы
00:54
Крымская «Комета» впервые доплыла до Ялты
Общество
03:31
Турбизнес России умрет к зиме
Экономика
05:14
Ограблен Лева Би-2
Шоу-бизнес Криминал
00:19
В Подмосковье рухнул пешеходный мост
Происшествия
00:08
Дочь перестала узнавать Лободу
Шоу-бизнес
03:31
Съемка пожара от первого лица ужаснула пользователей
Пожары Происшествия
00:39
«Армата» оказалась ненужной российской армии
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение