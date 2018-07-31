В Коркинском районе появятся пункты приема ртутных ламп

Только вмешательство прокуратуры заставило власти города. Коркино принять меры по организации мест сбора ртутьсодержащих ламп, — передает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на прокуратуру Челябинской области

Прокурорская проверка показала, что органы местного самоуправления и управляющие компании Коркинского муниципального района не занимались организацией сбора опасных отходов, в результате местные жители и организации вынуждены были выбрасывать вышедшие из строя ртутьсодержащие лампы в общие мусорные контейнеры, что создавало прямую угрозу жизни и здоровью населения. Надзорное ведомство обратилось с иском в Коркинский городской суд с требованием обязать администрации Розинского и Первомайского городских поселений, а также управляющие компании ООО УК «Комфорт № 1-5», ООО УК «Комфорт», ООО УО «Феникс», ООО «Интерьер» и ООО «Элевкон» организовать места сбора ртутьсодержащих ламп в соответствии с действующим законодательством РФ . Суд удовлетворил исковые требования городского прокурора в полном объеме.

Несмотря на токсичность этого жидкого металла, парами ртути до сих пор заполняют люминесцентные лампы, так как они ярко светятся в тлеющем разряде. Ртуть относится к первому классу химической опасности, ее попадание в организм человека смертельно опасно. Даже в небольших количествах она может вызывать проблемы со здоровьем и тяжёлое отравление, оказывая токсическое воздействие на нервную, пищеварительную и иммунную системы, лёгкие, почки, кожу и глаза. Отравление большими дозами ртути приводит к потере зрения, параличу, облысению и смерти