Российско-китайские отношения получат новый вектор развития на ВЭФ-2018

Стороны обоюдно отметили всеобъемлющий стратегический характер партнерства России КНР и эффективность доверительного диалога на всех уровнях, в первую очередь между лидерами наших государств.

Особое внимание на встрече было уделено вопросам подготовки визита представительной делегации КНР на Восточный экономический форум в 2018 году.

«Восточный экономический форум является важным мероприятием, которое пользуется популярностью во всем мире и оказывает большое влияние на мировое сообщество, особенно в странах Северо-Восточной Азии, и мы видим этот интерес. Подготовительная работа проходит на самом высоком уровне, и команда несет огромную ответственность за подготовку мероприятия», — отметил китайский посол Ли Хуэй.

В ходе встречи были рассмотрены форматы проведения различных мероприятий в рамках Форума, в том числе фотовыставки, посвященной достижениям российско-китайского сотрудничества, а также парусной регаты «Дальневосточный кубок» по маршруту Циндао Владивосток как часть спортивной программы ВЭФ-2018.

«Международная парусная регата станет ярким событием как Годов межрегионального сотрудничества, которые по договоренности глав государств России и Китая проводятся в 2018–2019 годах, так и Восточного экономического форума, в рамках которого состоится награждение победителей одного из этапов соревнований», — заявил на встрече заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Игорь Моргулов

Кроме того, стороны обсудили российско-китайское взаимодействие в рамках подготовки заседания Совета глав государств — членов ШОС и саммита БРИКС , которые пройдут в Челябинске в 2020 году.